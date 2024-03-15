Украинцам могут "подарить" стаж: кто имеет право и как поможет изменить пенсионный возраст

Украинцы могут получить дополнительные три года к страховому стажу, если они ухаживали за ребенком и не работали в этот период. Это может позволить выйти на пенсию раньше. К примеру, если у вас есть 29 лет стажа, то в 2024-м дополнительные три года стажа помогут выйти на заслуженный отдых вовремя: в 60 лет. Без этого работать придется до 63 лет.

Так , украинцам, которые осуществляли уход за ребенком и не работали в этот период, засчитывается дополнительный стаж за этот период. С 2004 года необходимыми условиями для этого считаются:

уход за ребенком до достижения им трехлетнего возраста,

получение пособия по уходу за ребенком.

С 2005 года такой стаж определяется по данным персонифицированного учета. Для этого необходимо предоставить следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка или его паспорт;

документ, подтверждающий отсутствие работы до достижения ребенком 3 лет, это может быть выписка из трудовой книжки, сведения об отсутствии предпринимательской деятельности;

при смерти ребенка – свидетельство о смерти.

Для выхода на пенсию в 60 лет стажа нужно:

2023-го – от 30 лет;

2024 – от 31 года;

2025-го – от 32 лет;

2026-го – от 33 лет;

2027-го – от 34 лет;

В 2028 – от 35 лет.

Если вы не выполнили указанное требование, есть шанс выйти на пенсию в 63 года. Для этого нужно к своему 63-летию заработать хотя бы (в зависимости от того, когда исполнится):

В 2023 – от 20 до 30 лет;

В 2024 – от 21 до 31 года;

2025 – от 22 до 32 лет;

2026 – от 23 до 33 лет;

В 2027 – от 24 до 34 лет.

В 2028 году – от 25 до 35 лет.

Чтобы получать пенсию в 65 лет, необходимо иметь не менее 15 лет стажа. При этом уже в 2028 году, согласно расчетам Минсоца, только половина украинцев сможет выходить на пенсию в 60 лет, 5% выйдет на пенсию в 65 лет, остальные – в 63 года.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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