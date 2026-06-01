Украинцам могут не засчитать к пенсии годы работы: как не потерять свой стаж

Для назначения пенсии по возрасту в Украине могут учитывать стаж работы не только на территории государства, но и за рубежом. Чтобы не потерять годы страхового стажа и своевременно выйти на заслуженный отдых, нужно придерживаться четкого алгоритма действий.

Видео дня

Об этом пишет "На пенсии". Отмечается, что зачисление таких периодов труда зависит от наличия двусторонних международных соглашений между Украиной и государством трудоустройства, а также оформленных бумаг.

Как учитывается зарубежный стаж

Главным фактором при рассмотрении документов является юридический статус отношений между странами в сфере социальной защиты. Специалисты выделяют несколько ключевых сценариев:

наличие международного договора — в таком случае все пенсионные вопросы и взаимный обмен данными четко регулируются действующими условиями этого соглашения;

— в таком случае все пенсионные вопросы и взаимный обмен данными четко регулируются действующими условиями этого соглашения; отсутствие официального соглашения — даже при таких обстоятельствах стаж могут учесть, если человек предоставит полный пакет официальных подтверждающих документов;

— даже при таких обстоятельствах стаж могут учесть, если человек предоставит полный пакет официальных подтверждающих документов; советский период — для этапов трудовой деятельности в республиках бывшего СССР до 1992 года действуют отдельные специальные правила верификации.

Если гражданин уже приобрел право на получение пенсионных выплат в другом государстве, дальнейший порядок финансирования будет определяться индивидуально. В определенных ситуациях действующие нормы позволяют получать одну часть выплат из-за рубежа, а другую — непосредственно в Украине.

Какие документы необходимо подготовить

Чтобы Пенсионный фонд Украины (ПФУ) принял положительное решение, будущему пенсионеру следует заблаговременно собрать доказательную базу. В стандартный перечень входят:

официальные справки или выписки от налоговых или пенсионных органов иностранного государства о периодах работы и перечислении страховых взносов;

иностранного государства о периодах работы и перечислении страховых взносов; подписанные трудовые договоры , заверенные справки от работодателей , а также расчетные листки по начислению заработной платы ;

, заверенные , а также расчетные ; документы, официально подтверждающие регистрацию лица в иностранной системе социального страхования ;

; нотариально заверенный перевод всех собранных иностранных документов на украинский язык ;

; апостиль или консульская легализация бумаг , если этого требует законодательство страны выдачи;

или консульская , если этого требует законодательство страны выдачи; оригиналы и копии паспорта, а также других документов, которые официально удостоверяют личность.

Алгоритм подачи документов

Процедуру подтверждения зарубежного опыта можно пройти непосредственно во время оформления пенсии или заранее, чтобы проверить соответствие всех бумаг государственным стандартам. Процесс состоит из таких шагов:

сбор оригиналов или официально заверенных копий всех необходимых справок и контрактов;

перевод документов на украинский язык и их обязательная легализация при необходимости;

подача официального заявления и подготовленного пакета бумаг в территориальный орган ПФУ;

ожидание результатов проверки или официального запроса украинского фонда к иностранным коллегам в случае недостатка определенных сведений.

Эксперты настоятельно рекомендуют украинцам сохранять все без исключения документы, связанные с легальной деятельностью за рубежом — от первичных контрактов до ежемесячных зарплатных выписок, поскольку именно они являются главным доказательством для получения выплат.

Как уже сообщал OBOZ.UA, неработающие военные пенсионеры, которые содержат нетрудоспособных родственников, могут получать дополнительно около 1297 гривен ежемесячно за каждого иждивенца, но эта надбавка не назначается автоматически. Чтобы ее получить следует подать в Пенсионный фонд (ПФУ) документы, подтверждающие родственные связи, совместное проживание и содержание нетрудоспособных членов семьи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!