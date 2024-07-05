Украинцам могут на дать отпуск на работе из-за военного положения: кого касается

В Украине во время действия военного положения работодатели имеют право не предоставлять своим сотрудникам отпуска. Однако это касается только сотрудников, которые работают на объектах критической инфраструктуры.

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Такие нормы предусматривает закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". При этом работодатель не может не дать отпуск, если:

сотрудница идет в декрет или отпуск по ухода за ребенком до 3 лет;

до 3 лет; работник не привлечен к работам на объектах критической инфраструктуры.

Однако есть еще один важный нюанс. По закону (Трудовой кодекс, ст. 79), на каждом предприятии должен ежегодно составляться график отпусков с учетом интересов производства и личных интересов работников. Когда такой график есть,работодатель может отказать сотруднику в предоставлении ежегодного отпуска вне сроков, которые определены графиком отпусков.

Во всех остальных случаях работодатель не имеет права отказывать сотрудникам в ежегодном отпуске. Заявление о нем должно быть написано не позднее чем, через за 2 недели до даты начала отпуска.

Отпуск без сохранения зарплаты: важные нюансы

Некоторые работники имеют исключительное право на отпуск без сохранения заработной платы.Правила прописаны в законе "Об отпусках". Речь идет о таких категориях работников:

матери или отцу, воспитывающему детей без матери (в том числе и в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), имеющим двух и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью – до 14 календарных дней ежегодно;

мужу, жена которого находится в послеродовом отпуске, – до 14 календарных дней;

родителям, если ребенок нуждается в домашнем уходе, – продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения ребенком 6 лет (также есть исключения);

родителям по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет на период объявления карантина на соответствующей территории;

участникам войны, членам семей погибших ветеранов войны, погибших защитников и защитниц Украины – до 14 календарных дней ежегодно.

лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной, – до 21 календарного дня ежегодно;

пенсионерам по возрасту и лицам с инвалидностью III группы – до 30 календарных дней ежегодно;

лицам с инвалидностью I и II групп – до 60 календарных дней ежегодно;

женящимся лицам – до 10 календарных дней;

9работникам в случае смерти родных по крови или по браку – до 3 или до 7 дней в зависимости от степени родства;

работникам для ухода за больным родным по крови или по браку, которые по заключению медицинского учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, – продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более 30 календарных дней;

работникам для завершения санаторно-курортного лечения – продолжительностью, определенной в медицинском заключении;

работникам, допущенным к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения, – до 15 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в местонахождение учебного заведения и обратно;

работникам, допущенным к сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру с отрывом или без отрыва от производства, а также работникам, обучающимся без отрыва от производства в аспирантуре и успешно выполняющих индивидуальный план подготовки, – продолжительностью, необходимой для проезда в местонахождение высшего учебного заведения или заведения науки и обратно;

совместителям – на срок до окончания отпуска по основному месту работы;

ветеранам труда – до 14 календарных дней ежегодно;

работникам, которые не использовали по предыдущему месту работы ежегодный основной и дополнительные отпуска полностью или частично и получили за них денежную компенсацию, – до 24 календарных дней в первый год работы на предприятии до наступления шестимесячного срока непрерывной работы;

работникам, дети которых в возрасте до 18 лет поступают в учебные заведения, расположенные в другой местности, – 12 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в местонахождение учебного заведения и обратном направлении.

работникам, приступившим к работе после увольнения с военной службы в связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации – до 60 календарных дней.

Однако по соглашению сторон в отпуск без сохранения зарплаты может уйти любой сотрудник. В таком случае отпуск может длиться более 30 дней в год.

Как сообщал OBOZ.UA, разные категории работников в Украине имеют разные условия для того, чтобы уйти в отпуск. Если же оформить отпуск определенным образом, в итоге можно получить больше денег за месяц.

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