Отпуск может увеличить зарплату украинцев: как оформить правильно и по закону

Лето – время отдыха и отпусков. Но разные категории работников имеют разные условия для того, чтобы уйти в отпуск. Если же оформить отпуск определенным образом, в итоге можно получить больше денег за месяц.

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OBOZ.UA разобрался, что должны знать наемные работники и физические лица-предприниматели "ФОПы" для того, чтобы уйти в отпуск.

Кто имеет право на отпуск

Порядок предоставления отпусков регулируется Конституцией, Кодексом законов о труде Украины, Законом "Об отпусках" и нормативно-правовыми актами. Он предоставляется всем без исключения работникам, в том числе и совместителям, которые находятся в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности и видов деятельности, а также работают по трудовому договору у физического лица, то есть наемными работниками "ФОПов".

Исключением являются лица, выполняющие работы по гражданско-правовому договору (подрядчики, выполняющие заказы), а также частные предприниматели – им отпуск не предоставляется. Кроме того, право на отпуск имеют не только граждане Украины, но и иностранцы и лица без гражданства.

Какие отпуска существуют

Отпуска бывают нескольких типов. Они предоставляются при разных условиях:

ежегодные – основная и дополнительная. Дополнительные предоставляются в связи с обучением или работой во вредных и тяжелых условиях, в силу особого характера труда и других, например, для отдельных категорий ветеранов войны;

творческие – для окончания диссертационных работ, написания учебников и т.п.;

социальные – в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, в связи с усыновлением ребенка, работникам, имеющим несовершеннолетних детей или совершеннолетнего ребенка – лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы;

без сохранения заработной платы. Бывают с согласия сторон и предоставляемые в обязательном порядке. Отпуск по согласию сторон предоставляется по семейным обстоятельствам и по другим причинам, а его продолжительность составляет не более 15 календарных дней в году. Предоставляемый отпуск в обязательном порядке предусмотрен для определенных категорий населения, перечисленных в статье 25 закона "Об отпусках". Ее продолжительность определена отдельно для каждой категории. Например, пенсионеры-работники могут взять до 30 дней такого отпуска, а молодожены – до 10 дней.

Продолжительность отпуска

Продолжительность ежегодного основного отпуска для разных работников составляет не менее 24 календарных дней за отработанный год – он исчисляется со дня заключения трудового договора. Менее 24 дней отпуск предоставляется сезонным и временным работникам – пропорционально отработанному времени. Некоторые категории работников имеют удлиненный отпуск:

руководители учебных заведений, педагогические, научно-педагогические и научные работники – до 56 календарных дней;

лица младше 18 лет – 31 календарный день;

лица с инвалидностью I и II групп – 30 календарных дней;

лица с инвалидностью III группы – 26 календарных дней.

Возрастает отпуск и при работе во вредных и тяжелых условиях: на предприятиях угольной, сланцевой, металлургической, электроэнергетической и других промышленностей. За каждые два отработанных года им в ежегодный основной отпуск добавляют по два дня дополнительно.

Оформление отпуска

Недавно наемные работники могут уйти в отпуск не раньше чем через пол года непрерывной работы. Следующие же годы отпуск будет предоставляться согласно графику отпусков, которые соглашаются работодателем в начале года.

Если в графике указана не полная дата, а только месяц предоставления отпуска, то работник должен написать заявление не менее чем за три недели до начала отдыха.

Ежегодный отпуск можно делить на части любой продолжительности, но его основная часть должна составлять не менее 14 дней непрерывно. При этом основная часть не обязательно должна быть первой, то есть сначала можно взять несколько дней отпуска, затем основные две недели, а затем использовать остальные. В то же время работодатель не обязан согласовывать разделение отпуска работников и может отказать им.

Отпуска "ФОПов"

Поскольку "ФОП" оказывает услуги в рамках гражданско-правового договора, регулируемого нормами гражданского права, то он не имеет социальных гарантий работника, работающего по трудовому договору, — права на отпуск, материальную помощь, разного рода компенсаций, больничных и т.п.

Вместе с тем, Налоговый кодекс разрешает плательщикам единого налога первой и второй групп, не имеющим наемных работников в подчинении, не уплачивать налог в течение одного календарного месяца в год – на время отпуска. Впрочем, они не освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ), а если на его счет поступят средства, то придется уплатить и единый налог. Отпуск "ФОПов" имеет свои особенности:

предоставляется на целый месяц, то есть не может быть короче, и считается от первого до последнего числа месяца;

соответственно, ее нельзя делить на две части, и она дается только раз в год;

не накапливается, то есть если вы ее не использовали в течение года, она сгорает;

после начала отпуска его нельзя отозвать.

Как оформить отпуск, чтобы получить больше денег

Отпускные оплачиваются вместе с выходными днями. Таким образом, оплата 5-дневного отпуска с понедельника по пятницу получится меньше, чем 7-дневная (с понедельника по воскресенье), хотя отдыхать работник будет одинаковое количество дней. Но тогда останется на два отпускных дня меньше.

Оплата одного отпускного дня рассчитывается с учетом средней стоимости одного рабочего дня. Для этого необходимо разделить суммарную зарплату за год на количество дней в году и вычесть официальные выходные. При зарплате в 10 тысяч гривен это будет:

120000/(365 – 11) = 338,9 грн за день.

Если в месяце 22 рабочих дня, то один будний оценивается в 454,5 гривны. Поэтому работник, оформивший отпуск на 5 рабочих дней, получит 7726,5 гривны зарплаты плюс 1694,5 гривен за отпуск. То есть, в сумме зарплата в этом месяце составит 9421 гривен. Если же оформить отпуск на 5 будних дней + два выходных в отпуск + два выходных после него, то оплата отпуска составит уже 3050,1 гривны. А совокупная зарплата за месяц составит 10776 грн. То есть, заработок увеличится на 776 грн.

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