Украинцам изменили уплату штрафов за ПДД в Дії: как воспользоваться. Инструкция

Интеграция технологии искусственного интеллекта (ИИ) в приложение Дія позволили расширить его функционал, упростив доступ к госуслугам. Теперь пользователи могут проверить и оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения без лишних переходов между разделами – непосредственно в диалоге с ИИ-агентом.

Об этом напомнили в Министерстве цифровой трансформации, назвав это одной из самых полезных возможностей сервиса, которая экономит время. Отмечается, что технологию Дія.АІ уже протестировали более 500 000 украинцев.

Как оплатить штраф через Дія.АІ

Напишите ИИ-агенту о штрафах ПДД.

о штрафах ПДД. Получите перечень штрафов с датой, суммой и деталями нарушения .

. Выберите нужный штраф из списка.

из списка. Нажмите кнопку оплаты .

. Получите квитанцию.

Проверить статус оплаты можно там же – в чате или в разделе "Штрафы ПДД". Статусы: оплачено, ожидает подтверждения или не зачислено.

Что еще можно сделать в чате

Если авто зарегистрировано на другого человека – Дія.АІ подскажет, как взять ответственность за нарушение на себя или как обжаловать штраф. Кроме того, в Дія.АІ можно получить:

выписку о месте проживания взрослого;

выписку о месте проживания ребенка.

Кроме того, ИИ может консультировать по госуслугам 24/7, подбирать нужный сервис под конкретную жизненную ситуацию и направлять к нужному заявлению на портале Дія. А в будущем его функционал планируют постепенно расширять – он сможет давать пошаговые инструкции (например, как открыть ФОП, подать заявление о браке или воспользоваться еМалятком).

Открыть банковский счет с Дією – проще

Украинцы могут открыть счет в банке без походов в отделение и предоставления бумажных документов. Благодаря тому, что верификация личности в Дії при регистрации в банке занимает несколько минут, 70% новых пользователей открывают счет с Дією.

Об этом свидетельствуют данные 24 банков, которые уже интегрировали сервисы Дії. Когда пользователю нужно предоставить копии документов, он может нажать одну кнопку, и благодаря "Мультишерингу" мгновенно передать банку свои данные.

