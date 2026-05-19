Украинцам изменили уплату штрафов за ПДД в Дії: как воспользоваться. Инструкция
Интеграция технологии искусственного интеллекта (ИИ) в приложение Дія позволили расширить его функционал, упростив доступ к госуслугам. Теперь пользователи могут проверить и оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения без лишних переходов между разделами – непосредственно в диалоге с ИИ-агентом.
Об этом напомнили в Министерстве цифровой трансформации, назвав это одной из самых полезных возможностей сервиса, которая экономит время. Отмечается, что технологию Дія.АІ уже протестировали более 500 000 украинцев.
Как оплатить штраф через Дія.АІ
- Напишите ИИ-агенту о штрафах ПДД.
- Получите перечень штрафов с датой, суммой и деталями нарушения.
- Выберите нужный штраф из списка.
- Нажмите кнопку оплаты.
- Получите квитанцию.
Проверить статус оплаты можно там же – в чате или в разделе "Штрафы ПДД". Статусы: оплачено, ожидает подтверждения или не зачислено.
Что еще можно сделать в чате
Если авто зарегистрировано на другого человека – Дія.АІ подскажет, как взять ответственность за нарушение на себя или как обжаловать штраф. Кроме того, в Дія.АІ можно получить:
- выписку о месте проживания взрослого;
- выписку о месте проживания ребенка.
Кроме того, ИИ может консультировать по госуслугам 24/7, подбирать нужный сервис под конкретную жизненную ситуацию и направлять к нужному заявлению на портале Дія. А в будущем его функционал планируют постепенно расширять – он сможет давать пошаговые инструкции (например, как открыть ФОП, подать заявление о браке или воспользоваться еМалятком).
Открыть банковский счет с Дією – проще
Украинцы могут открыть счет в банке без походов в отделение и предоставления бумажных документов. Благодаря тому, что верификация личности в Дії при регистрации в банке занимает несколько минут, 70% новых пользователей открывают счет с Дією.
Об этом свидетельствуют данные 24 банков, которые уже интегрировали сервисы Дії. Когда пользователю нужно предоставить копии документов, он может нажать одну кнопку, и благодаря "Мультишерингу" мгновенно передать банку свои данные.
