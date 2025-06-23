Украинцам готовы платить до 50 тысяч за работу без опыта: кого и на какие вакансии ищут

На рынке труда Украины, только в Киеве открыто более 860 вакансий для людей без опыта - больше всего в сфере продаж, транспорта, обслуживания и производства. Зарплаты стартуют от 15 000 грн и могут достигать 50 000 грн - особенно в недвижимости, доставке и сфере онлайн-продаж.

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OBOZ.UA выяснил, где и сколько готовы платить украинцам без опыта. Украинский рынок труда в июне 2025 года демонстрирует уверенный спрос на работников без опыта.

Такая тенденция четко свидетельствует, что компании все чаще готовы обучать персонал с нуля - главное, чтобы кандидат имел желание работать и развиваться. Спрос распределяется неравномерно – одни сферы остро нуждаются в новичках, другие предлагают лишь единичные вакансии. Больше всего открытых позиций:

продажи, закупки – 246 вакансий;

– 246 вакансий; транспорт, автобизнес – 187;

– 187; сфера обслуживания – 160;

– 160; рабочие специальности, производство – 131;

– 131; недвижимость – 105;

– 105; логистика, склад, ВЭД – 74;

– 74; красота, фитнес, спорт – 54;

– 54; охрана, безопасность – 59;

– 59; гостинично-ресторанный бизнес, туризм – 46;

– 46; медицина, фармацевтика – 31;

– 31; ИТ, компьютеры, интернет – 29.

В этих направлениях больше всего вакансий предусматривают стартовую ставку с последующим повышением и/или бонусами. В продажах, обслуживании и транспорте оплата для новичков начинается с 15 000-18 000 грн, а чаще всего предлагают 20-30 тыс грн. Курьеры на авто компании, водители в службах доставки или такси могут зарабатывать от 25 000 до 35 000 грн, в зависимости от количества смен и графика.

Вакансии в логистике, на складах или в службах комплектации предлагают от 22 000 до 30 000 грн. Менеджеры по продажам, даже без опыта, могут получать до 50 000 грн, если есть бонусная система. В фитнесе, красоте, обслуживании - зарплата редко стартует ниже 17 000 грн, и в некоторых случаях вместе с чаевыми или комиссиями достигает 27 000-28 000 грн.

Самые выгодные вакансии без опыта

менеджер по продаже недвижимости – от 25 000 грн;

В этой вакансии ставка базируется на процентах с продаж. Соискателю не нужен опыт – компания обучает, обеспечивает клиентскую базу, дает маркетинговую поддержку. Требования: коммуникабельность, желание развиваться, мобильность. Обязанности – ведение переговоров, показы объектов, сопровождение сделок.

курьер на авто компании – до 50 000 грн;

Без опыта можно стать частью службы доставки. В обязанности входит доставка по Киеву, соблюдение маршрутов и тайминга. Преимущества - корпоративное авто, оплачиваемое топливо, бонусы за скорость. Работа подходит молодым и выносливым кандидатам.

фитнес-инструктор (обучают с нуля) – от 40 000 грн;

Тренажерные клубы активно ищут инструкторов, готовых пройти внутреннее обучение. Главное – внешний вид, харизма, способность вести группы. Работа требует физической активности, умения заинтересовать клиентов и вести базовую документацию.

оператор call-центра – 20 000-55 000 грн;

Вакансии доступны даже для студентов. Работодатели обеспечивают скрипты, тренинги, CRM-системы. Важно иметь грамотную речь, выдержку и базовые навыки работы с ПК. График - смены, иногда удаленно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве наблюдается кадровый дефицит в сфере рабочих специальностей - больше всего не хватает монтажников радиоэлектронной аппаратуры и водителей. Работодатели активно ищут специалистов на эти должности, предлагая конкурентную заработную плату (от 22 до 100 тыс. грн).

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