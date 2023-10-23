Украинцам готовят специальный налоговый режим: кого коснутся новые правила. Список

В Украине планируют ввести специальный режим налогообложения для самозанятых физических лиц, которые занимаются отдельными видами деятельности. Он затронет, в первую очередь, курьеров, таксистов, рамонтников, мастеров маникюра, парикмахеров, психологов и т.п., которые предоставляют свои услуги с помощью онлайн-платформ. Перейти на спецрежим можно будет по желанию.

Соответствующий законопроект №10166 уже зарегистрирован в Верховной Раде. Как объяснил один из авторов документа Ярослав Железняк ("Голос"), законом будет создано прозрачное регулирование деятельности онлайн-платформ.

"У одних только Uber, Bolt, Uklon, Glovo – более 300 тыс. самозанятых водителей и курьер. Этих платформ больше – Kabanchik и т.д., их количество растет", – отметил Железняк.

По его словам, самозанятых украинцев ждет упрощение и автоматизация учета. Налог составит 6%.

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Также не нужно будет регистрировать ФЛП, нанимать бухгалтеров и представлять отчетность. Отчетность налоговой о доходах самозанятых физлиц будут предоставлять сами онлайн-платформы.

"Это по желанию. Кто захочет – остается на привычной для себя системе, действующей сейчас", – отметил депутат. По его расчетам, государство создает возможность "просто платить налоги для более 500 тысяч самозанятых".

Кого затронет новый налоговый режим – полный список видов деятельности

Как свидетельствует текст законопроекта, перейти на специальный режим налогообложения смогут те, кто занимается одним из 20 видов деятельности. Это:

1. Предоставление услуг по уходу за больными, лицами с инвалидностью, недееспособными или ограниченно дееспособными лицами, престарелыми.

2. Предоставление услуг такси и другие услуги перевозки легковыми автомобилями.

3. Курьерская деятельность, то есть любые услуги по доставке на дом.

4. Проведение ремонтных работ объектов жилой и нежилой недвижимости.

5. Предоставление услуг перевода текстов.

6. Дрессировка и уход за домашними животными.

7. Организация и проведение праздничных мероприятий (тамада, ведущий и т.д.).

8. Деятельность в сфере здравоохранения человека, не требующая лицензии (физиотерапевты или другой парамедицинский персонал в сфере оптометрии, гидротерапии, лечебногго массажа, трудотерапии, логопедии, хироподии, гомеопатии, мануальной терапии, иглоукалывания, а также деятельность психоаналитиков, психологов и психотерапевтов).

9. Услуги по выполнению фоторабот.

10. Услуги домашней прислуги.

11. Услуги по уходу за ребенком.

12. Услуги, связанные с очисткой и уборкой жилых помещений по индивидуальному заказу физических лиц.

13. Услуги по ремонту одежды и бытовых текстильных изделий на дому.

14. Услуги по ремонту трикотажных изделий на дому.

15. Услуги по ремонту кожаных галантерейных и дорожных изделий на дому.

16. Услуги на дому по ремонту радиотелевизионной и другой аудио- и видеоаппаратуры;

17. Услуги на дому по ремонту электробытовой техники и других бытовых приборов.

18. Услуги на дому по техническому обслуживанию и ремонту музыкальных инструментов.

19. Парикмахерские услуги на дому.

20. Услуги маникюра и педикюра на дому.

Как сообщал OBOZ.UA, переход на польскую систему налогообложения "ФОПов" в Украине не будут вводить до конца войны. Кроме того, польская модель не является единственным рассматриваемым вариантом.

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