Украинцам готовят масштабный пересчет пенсий: что известно про индексацию-2026

В Украине в 2026 году, традиционно с 1 марта, проведут масштабную индексацию пенсий. Размер повышения еще неизвестен – окончательное решение будет принято постановлением Кабинета министров уже значительно позже. Однако план прописали в проекте Госбюджета на 2026 год.

Видео дня

Об этом свидетельствует соответствующий законопроект № 14000, зарегистрированный в Верховной Раде. Также, как уточняла премьер-министр Украины Юлия Свириденко:

на пенсионное обеспечение украинцев в следующем году в целом закладывают 1,27 трлн грн ;

; это на 123,4 млрд грн больше, чем было на 2025 год;

в сумме учтены как собственные поступления Пенсионного фонда, так и бюджетная дотация.

Главное, что нужно знать

Повышение касается только "голых" пенсий – без учета надбавок и доплат.

– без учета надбавок и доплат. Такой размер пенсии увеличивают на определенный коэффициент – его и установит Кабмин.

– его и установит Кабмин. В нормальной ситуации коэффициент определяют путем добавления 50% инфляции за прошлый год и 50% среднего роста зарплат за три года , но в условиях военного положения правительство имеет право устанавливать немного меньший показатель.

за прошлый год и , но в условиях военного положения правительство имеет право устанавливать немного меньший показатель. В 2025 году пенсии индексировали на 11,5%. Учитывая прогнозируемое замедление инфляции коэффициент индексации в 2026 году может быть ниже того, что был в 2025 году.

того, что был в 2025 году. Кроме индексации, в 2026 году планируют поднять минимальную пенсию – на 234 грн, с 2361 грн до 2595 грн.

Кому не повышают пенсии по индексации

Индексация пенсий предусмотрена Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". То есть будут повышать выплаты тем, кто вышел на пенсию по общим правилам.

Если пенсионер получает пенсию согласно Закону "О прокуратуре" или это "чернобылец", судья, военный пенсионер и т.д., то ежегодная индексация его не затронет. Правда, Кабинет министров своим постановлением может повысить пенсии и этим категориям, но только если для этого будет достаточный бюджет. Кроме того, правительство в своем постановлении может установить минимальный и максимальный размер прибавок.

Не будут повышать также "новые" пенсии – индексация должна помочь "осовременить" старые, поэтому тех, кто вышел на пенсию за последние несколько лет, перерасчет не будет касаться.

Пенсии работающим пенсионерам также индексируют отдельно. Для них массовое повышение обычно начинается на месяц позже, с 1 апреля, и также не касается "новых" пенсий. Пенсионеры, которые продолжили работать, имеют право на перерасчет выплат раз в два года. При этом такой перерасчет может привести к уменьшению пенсии.

Индексация пенсий – это механизм, позволяющий частично компенсировать влияние инфляции на покупательную способность граждан. Однако она не гарантирует пропорционального увеличения выплат всем категориям пенсионеров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине определенные категории работников образования и здравоохранениямогут получить единовременную выплату в размере десяти пенсий при выходе на заслуженный отдых. Для этого необходимо иметь соответствующий стаж, достичь пенсионного возраста и не получать другие виды пенсий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!