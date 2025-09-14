Часть украинцев может получить сразу 10 пенсий на руки: какие условия и что для этого нужно

В Украине определенные категории работников образования и здравоохранения могут получить единовременную выплату в размере десяти пенсий при выходе на заслуженный отдых. Для этого необходимо иметь соответствующий стаж, достичь пенсионного возраста и не получать другие виды пенсий.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Такая выплата доступна не всем, а только определенным категориям работников, которые в соответствии с законодательством имеют право на пенсию за выслугу лет.

Право на единовременное пособие распространяется на работников государственных и коммунальных учреждений в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты. В частности, речь идет о:

учителях, воспитателях, директорах и заведующих школ и детских садов;

преподавателях и мастерах производственного обучения в профтехзаведениях;

работниках детских домов, интернатов и специализированных образовательных учреждений.

Чтобы получить выплату, нужно соответствовать нескольким ключевым условиям. А именно:

достичь пенсионного возраста – обычно 60 лет для выхода на пенсию по возрасту;

иметь необходимый страховой стаж – не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;

ранее не получать никакой другой пенсии;

работать на должности, которая дает право на пенсию за выслугу лет.

Денежная помощь выплачивается единовременно и предоставляется одновременно с первой пенсией по возрасту. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением и комплектом документов, подтверждающих право на получение помощи.

Размер выплаты определяется индивидуально в зависимости от заработка, стажа и личного коэффициента, однако не может превышать 23 610 гривен с надбавками. В 2025 году педагоги имеют право выйти на пенсию за выслугу лет по достижении 55-летнего возраста при наличии не менее 30 лет педагогического стажа.

Это означает, что многие работники школ и детсадов могут претендовать на единовременное пособие в размере десяти пенсий, получив существенную финансовую поддержку сразу после выхода на заслуженный отдых. Условия для получения единовременного пособия:

выплата предоставляется только при назначении пенсии по возрасту впервые;

стаж работы: 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин;

работник должен занимать должность в государственном или коммунальном учреждении, что дает право на пенсию за выслугу лет;

если человек уже получал любой другой вид пенсионного обеспечения, право на 10 выплат не возникает.

