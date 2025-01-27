Для украинцев предусмотрена доплата к пенсии в более 2 тыс. грн: кто будет ежемесячно получать деньги

В Украине неработающие пенсионеры, постоянно проживающие в зоне радиационного загрязнения, могут получать существенную доплату к своим пенсиям. Ее размер составляет 2 361 грн. Впрочем, деньги выдают не всем – только тем, кто может подтвердить свой статус с помощью соответствующего удостоверения.

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Об этом сообщили в Пенсионном фонде (ПФУ). Там отметили: в 2025 году доплату к пенсии могут получить лица, у которых по результатам проверки будет подтверждено постоянное проживание в зоне загрязнения. А также те, кто:

не переселялся в эту зону из других регионов.;

имеет статус пострадавшего от аварии на ЧАЭС.

Условия установления доплаты

В цело же, для получения доплаты нужно соответствовать ряду условий. В частности,

проживать или работать в зоне обязательного отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года;

иметь статус пострадавшего лица в результате Чернобыльской катастрофы;

иметь соответствующее удостоверение.

За что могут перестать платить пенсию

В то же время, по действующему законодательству, украинских пенсионеров могут лишить выплаты по ряду причин. Так, по решению суда или территориальных органов Пенсионного фонда выплата пенсии прекращается:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины;

по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

в случае смерти пенсионера, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим в установленном законом порядке;

в случае предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";

при неполучении назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

в случае непрохождения физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством;

в других случаях, предусмотренных законом (например, истечение срока обучения детей, получающих пенсию в случае потери кормильца, или устройство лица, получающего пенсию по выслуге лет, на работу по должности, дающей право на пенсию за выслугу лет).

Впрочем, получение выплаты можно восстановить. Для этого пенсионеру необходимо лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины с документом, удостоверяющим личность, и подать соответствующее заявление. Срок возобновления выплаты пенсии – 10 дней после выяснения обстоятельств, приведших к прекращению, и при условии ее восстановления.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине с 1 марта проведут масштабную индексацию пенсий на около 10-11%. При этом повышать будут не весь размер пенсии, а только ее часть, которая подсчитана по формуле (без прибавок и дотяжек).

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