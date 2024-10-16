Украинцам дадут деньги на подготовку к зиме: какую помощь можно получить от государства

Украинцы могут сэкономить средства на подготовке многоквартирных домов к зимнему сезону. Для этого существуют государственные программы выгодных кредитов и компенсации стоимости энергооборудования., направленные на повышение автономности и энергонезависимости жилищного фонда.

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Об этом напомнили в Министерстве энергетики, отметив, что самые актуальные вопросы энергообеспечения общей собственности в многоэтажках связаны с системами водоснабжения и отопления, освещением и работой лифтов. Энергооборудование для этих нужд можно приобрести по госпрограммам, компенсирующим значительную часть расходов:

"Доступные кредиты 5-7-9%" – дает возможность получить до 5 млн гривен кредита под 7% годовых для приобретения и установки солнечных панелей, инверторов, систем хранения электроэнергии и другого вспомогательного оборудования;

"ГрінДім" – компенсирует до 70% стоимости оборудования солнечных электростанций и/или тепловых насосов (до 1 млн грн – на установку солнечных электростанций, до 2 млн грн – на тепловые насосы, до 3 млн грн – если они устанавливают одновременно).

Такие программы ориентированы на объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) и могут использоваться как отдельно, так и в комплексе (т.е. оборудование покупается под льготные проценты, устанавливается, после чего государство компенсирует 70% его стоимости) . В Минэнерго дали несколько советов перед покупкой и установкой энергоэффективного оборудования:

солнечные электростанции будут наиболее эффективны для обеспечения автономного освещения подъездов и лестничных клеток, видеонаблюдения, домофона, работы насосов водоснабжения и теплопункта;

с практической и финансовой точки зрения оснащать лифты резервным питанием следует в домах выше девяти этажей – для этого подойдет аккумуляторный источник бесперебойного питания (ИБП) или генератор.

Важно понимать, что любой вариант резервного питания не сможет обеспечить электроэнергией все потребности жильцов дома. Но бесперебойная работа критических узлов сделают дом гораздо более комфортным и безопасным", - предупредили в министерстве.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что каждый украинец может помочь энергетикам и поспособствовать сохранению стабильной ситуации, следуя нескольким советам в быту. В частности, минимизировать использование электрочайника и микроволновки при наличии газовой плиты, использовать технику высокого класса энергоэффективности, выключать удлинители и электроприборы из розеток (даже если они не используются) и изменить старые лампы накаливания на современные LED-лампы.

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