Солнечные электростанции для многоэтажек почти за государственный счет: что не так с новой масштабной программой "ГринДим"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитался о запуске масштабной программы "ГринДим", компенсирующей 70% расходов ОСМД на установку солнечных электростанций (СЭС). Программой заинтересовались тысячи ОСМД по всей стране, в Фонде энергоэффективности на звонки от заинтересованных глав ежедневно отвечают три сотрудника отдела сопровождения.

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Представители Фонда энергоэффективности (ФЭФ) представили программу в разных регионах. За средства из ФЭФ можно получить компенсации за проекты по установке СЭС на 1 млн грн или тепловых насосов на 2 млн грн. Но, чтобы получить эту компенсацию, проект сперва нужно реализовать. То есть найти всю сумму, установить СЭС или насос и уже тогда подавать заявку на компенсацию 70%.

Правительство Шмыгаля отказалось расширять уже существующую льготную программу "5-7-9" на ОСМД. Абсолютное большинство банков (в том числе и банки-партнеры ФЭФ) отказываются предоставлять кредиты ОСМД даже на рыночных условиях. То есть программу запустили, а где жителям многоэтажки найти 1 млн грн на солнечную станцию или 2 млн грн на тепловой насос, не предусмотрели.

О том, как может работать программа и почему не решена самая главная проблема, читайте в материале OBOZ.UA.

Как работает программа и в чем проблема

"В стране почти 40 тысяч ОСМД. Для них действует специальная программа "ГринДим", запущенная Фондом энергоэффективности. Уже получили первую заявку из Дрогобыча Львовской области. ОСМД устанавливает солнечную электростанцию мощностью 36 кВт. Фонд энергоэффективности безвозвратно возместит 70% расходов", – заявил Шмыгаль в эфире телемарафона.

Заявку на компенсацию следует отправлять в Фонд энергоэффективности, однако предварительно заполнить первую заявку (и получить одобрение), а затем разработать и реализовать проект. И уже после того, как в доме будет установлена солнечная электростанция, подать на компенсацию.

Главная проблема: деньги дают только после того, как проект уже реализован. То есть жильцам многоэтажки сначала нужно собрать этот миллион, чтобы потом получить от Фонда компенсацию в 700 тыс. И если 300 тыс. собрать вполне возможно, то миллион практически для всех украинских ОСМД – слишком большая сумма.

Журналист OBOZ.UA вместе с председателем правления одного из киевских ОСМД обратился к банкам-партнерам Фонда энергоэффективности с просьбой ответить, предоставляют ли они кредиты для приобретения солнечных электростанций. В Кредобанке, ПриватБанке, Укргазбанке оперативно отказали. В Ощадбанке через две недели так и не перезвонили, а в банке "Глобус" попросили предоставить финансовый отчет и также перестали выходить на связь.

Из этого можно сделать предположение, что ни в одном банке нет специального кредитного продукта под программу. ОСМД должны получать кредиты, предоставляя свою финансовую отчетность, соглашаясь на рыночные ставки (а это может быть 16-22% годовых). И при этом абсолютное большинство банков с ОСМД просто не работают.

Специальные условия кредитования есть для компаний и простых украинцев, но не для ОСМД. "На наш дом СЭС будет стоить 800 тыс. грн. 30% – это 240 тыс. грн. Мы можем провести общее собрание, принять решение ввести этот платеж и собрать на счет 240 тыс. грн. Но 800 тыс. мы будем собирать не один год", – рассказывает представительница ОСМД в Днепропетровской области.

Компенсация на установление СЭС – 70% стоимости проекта, а сам проект может быть на сумму до 1 млн грн. Этих средств достаточно, но для реализации проекта необходимо найти сразу все средства, потратить их и уже потом подавать заявку на компенсацию.

Заявка на компенсацию рассматривается три недели, денежные средства компенсируют в течение месяца. При этом перед реализацией проекта рекомендуется заполнить и подать первую заявку. И если будет предварительное одобрение от Фонда энергоэффективности, казалось бы, это дает гарантию получения компенсации после установления СЭС.

Еще один возможный вариант: найти компанию, которая согласится установить СЭС с авансом в 30%, а оставшиеся 70% получить после компенсации (то есть, возможно, через месяц и три недели). Правда, когда OBOZ.UA обратился к трем крупным украинским компаниям, которые занимаются установкой СЭС, ни одна из них не подтвердила, что готова работать на таких условиях.

Николай Ильинов, финансовый директор Фонда энергоэффективности, признает: действительно, отдельного льготного кредитования для ОСМД в рамках программы "ГринДим" нет. Хотя Фонд энергоэффективности обращался к правительству с просьбой расширить действие льготных кредитов "5-7-9" и на ОСМД. Кабмин отказался. Глава энергетических программ "Опоры" Татьяна Бойко, а также представители двух ОСМД также подтвердили OBOZ.UA, что обращались к правительству с предложениями запустить льготные кредиты на закупку СЭС для нужд жилых многоэтажек.

"Сейчас кредиты для ОСМД предоставляет банк "Глобус", также рассматривает возможность в отдельных регионах и избирательно предоставлять ОСМД кредиты Укргазбанк. ПриватБанк запросил у нас информацию, чтобы они внесли в свой продуктовый ряд изменения. Когда конкретное ОСМД обращается и говорит, что в таком-то городе у них возникли проблемы с банком-партнером (сейчас это только "Глобус". – Ред.), то мы обращаемся к контактному лицу в банке и помогаем получить ответ", – рассказывает Ильинов.

Журналист OBOZ.UA также передал контакты ОСМД, которое в течение нескольких недель не получило ответа от банка "Глобус". В Фонде энергоэффективности пообещали посодействовать более быстрому рассмотрению заявки. О том, помогло ли это получить кредит на СЭС, вскоре читайте на страницах OBOZ.UA.

В Фонде энергоэффективности говорят: сейчас программа находится на пилотном этапе. От того, сколько ОСМД направят заявки, будет зависеть и ее будущее. В Фонде подсчитали, что даже с расходами на выплату кредита, благодаря экономии на электроэнергии и компенсации 70% стоимости проекта после установки солнечных станций, ОСМД смогут сэкономить.

"Нужно понимать процедуру, мы пока получаем первые заявки и предоставляем предварительные одобрения. Но, чтобы подать такую заявку, ОСМД нужно провести общее собрание. Это занимает примерно месяц. Поэтому мы ожидаем в июле большее количество заявок. Пока получили одну из Львовской области и предоставили предварительное одобрение. Мы, когда получим первые 40-50 заявок, проведем анализ, какое оборудование выбирают, какова средняя стоимость программы, и тогда проведем апгрейд программы", – рассказывает финдиректор Фонда энергоэффективности.

Панели нужны не всем

"Массовости никак не будет. Есть единицы ОСМД, которые могут собрать собственные средства и вложить. У нас много ОСМД, готовых подготовить проект. Кто-то говорит: "Мы не будем подаваться, потому что мы не можем". На "ГринДим" тоже очень немного денег. Они не рассчитывают больше чем на 100 объектов (после апгрейда бюджет могут увеличить. – Ред.). Я очень верю, что все-таки правительство сделает льготную программу", – рассказывает Татьяна Бойко.

Глава Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин советует: в первую очередь необходимо провести энергоаудит (его стоимость также может быть компенсирована программой). Профессиональный энергоаудитор позволит определить, какое оборудование необходимо приобрести.

Важно также покупать солнечные панели с аккумуляторами, которые можно заряжать как от центральной сети и солнечных панелей, так и от генератора. Это позволит зимой, когда генерация электроэнергии солнечными панелями значительно снижается, обеспечивать питание за счет аккумуляторов, которые будут заряжаться в период, когда есть электроэнергия, или от генератора.

О том, на что может хватить электроэнергии от СЭС в многоэтажке, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.