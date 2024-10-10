В Кабмине обратились к украинцам: что нужно сделать каждому, чтобы не допустить проблем с электроэнергией

В Украине каждый может помочь энергетикам и поспособствовать сохранению стабильной ситуации. Для этого следует придерживаться всего нескольких советов в быту.

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Об этом говорится в сообщении Правительства online. Так, в правительстве советуют отказаться от использования бойлера, если в квартире имеется централизованное горячее водоснабжение. Следует также минимизировать использование электрических радиаторов, конвекторов и теплого пола.

минимизировать использование электрочайника и микроволновки при наличии газовой плиты. Если плита электрическая – выбирать режимы минимальной мощности, особенно в часы пиковых нагрузок;

и микроволновки при наличии газовой плиты. Если плита электрическая – выбирать режимы минимальной мощности, особенно в часы пиковых нагрузок; При покупке новой бытовой техники обязательно обращать внимание на класс энергоэффективности. Оптимальный выбор – А+-А+++. Разница в потреблении между техникой категории А и В может составлять 20-25%, с категорией С – до 50%;

Оптимальный выбор – А+-А+++. Разница в потреблении между техникой категории А и В может составлять 20-25%, с категорией С – до 50%; изменить старые лампы накаливания на современные LED-лампы – таким образом, на освещении можно сократить потребление в 10 раз (10-12 Вт против 100 Вт);

выключать из розеток все зарядные устройства, удлинители;

все зарядные устройства, удлинители; подключить услугу двухтарифного учета электроэнергии Загружать стирку, ставить гаджеты и аккумулирующие устройства на подзарядку лучше во время ночного тарифа. Это снизит нагрузку на сеть в пиковые часы потребления и позволит сэкономить.

Также действуют целевые государственные кредитные программы. С их помощью, в т.ч. можно приобрести солнечные панели с накопителями для собственного дома.

Готовиться нужно к отключению на один-два дня, хотя ситуация может быть значительно лучше

Если до полномасштабной войны в Украине вопрос энергоэффективности рассматривали только для экономии энергоресурсов, то сейчас – это также возможность сохранить комфортные условия даже с перерывами в теплоснабжении.

В Государственном агентстве по энергоэффективности рассказывают: большая часть тепла из дома теряется тремя путями – через двери и окна, через крышу и через наружные стены. Соответственно, их следует утеплять. Наиболее доступный вариант, который может выбрать каждый, – утеплить окна поролоновыми полосками, подтянуть дверные петли и дополнительно обить саму дверь, задуть монтажной пеной места выхода и входа труб из дома.

Также следует отрегулировать окна: это помогает предотвратить потерю тепла из-за неплотного закрытия. "Необходимо повысить теплоизоляцию входной двери, обращая внимание на низ, верх и боковые стыки между дверью и стеной. Плотные шторы помогают удерживать тепло в доме, но мешают поступлению тепла из радиаторов. Толстый ковер снижает теплозатраты, идущие через пол. Модернизация системы вентиляции, а именно рекуперация тепла, – это реальный способ экономии", – советуют в Госагентстве.

Дом с высоким классом энергоэффективности способен удерживать тепло в течение длительного периода без отопления. В то время как в неутепленной панельке может быть холодно даже с работающим отоплением. Утепление в масштабах многоэтажного дома возможно, только если объединиться всем домом (например, создать ОСМД).

Дело в том, что "лоскутное" утепление (когда утеплителем обшивают наружную стену только одной квартиры) может только навредить дому. В ситуации, когда утеплитель не находится по всему дому по периметру, может смещаться точка росы. В соседней квартире из-за "лоскутного" утепления может появиться плесень, кроме того, накопление влаги в стенах рано или поздно приведет к возникновению трещин.

Как сообщал OBOZ.UA, в НЭК "Укрэнерго" ранее отметили: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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