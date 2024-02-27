Украинцам через несколько дней масштабно перечислят пенсии: в ПФУ назвали категорию

В Украине индексацию пенсий будет проведено с 1 марта. Размер согласно постановлению Кабмина составит около 8%. Индексировать будут уже назначенные пенсии – до 31 декабря 2023-го.

В Пенсионном фонде уже проводятся подготовительные к этому действию, заявила Украинскому радио заместитель председателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко. "Кому будет проведена индексация? Правила проведения индексации определены постановлением правительства от 20 февраля 2019 г. №124. К тому времени индексация, как правило, осуществлялась исключительно на показатель инфляции. Новый порядок предусматривает общий механизм индексации пенсий. То есть, в первую очередь индексируются назначенные пенсии "Мы их называем страховыми. И индексации будут подлежать все пенсии, назначенные по 31 декабря 2023 года. То есть все, что назначены в прошлом году", - пояснила она.

Размер индексации считают как:

50% среднего показателя за три года роста зарплат +50% инфляции за прошлый год.

Индексация коснется более 10 млн украинцев :

9,5 млн. гражданских пенсионеров;

около 600 тыс. пенсионеров силовых ведомств;

почти 100 тыс. "чернобыльцев".

Это уже третья индексация за время полномасштабной войны. Пенсии будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения достигнет 322 грн., а средняя пенсия вырастет до 5717 грн. Средняя пенсия на 1 января 2024 года, напомним, составила 5385 грн.

Индексация учитывает только тот размер пенсии, который рассчитан по формуле. То есть если вам дополнительно повысили выплаты, например, согласно государственным гарантиям, через дополнительный стаж, доплаты за что-либо, вероятнее всего, эта "лишняя" пенсия во время индексации учтена не будет.

Например, если вам исполнилось 65 лет и вы выполнили норму по стажу, минимальный размер пенсии составляет 40% минималки, или 2840 грн. Если ваша пенсия по формуле составляет 2700 грн, то вам будут платить все равно 2840 грн. Однако при индексации примерно на 13% повысят не полную пенсию (2840 грн), а ее расчетный размер по формуле (2700 грн).

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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