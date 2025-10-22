Украинцам будут раздавать по 20 тыс. грн на зиму: кто сможет получить выплату и как

В прифронтовых громадах Сумщины 800 семей (около 1760 человек) получат помощь на зимний период. Выплаты составят 19 400 грн наличными или 3,42 тонны брикетов с доставкой, чтобы обеспечить тепло и безопасность во время холодов.

Об этом информирует пресс-служба БФ "Стабилизейшен Суппорт Сервисез". Организация запускает масштабную программу помощи для наиболее уязвимых семей, которые в этом году будут встречать зиму в условиях разрушенных домов и дефицита топлива.

Благотворительный фонд объявил о старте инициативы "Подготовка к зиме и поддержка уязвимых людей в прифронтовых громадах Сумской области", цель которой – обеспечить базовые условия для тепла и безопасности в холодный сезон. Организация, которая с 2015 года системно поддерживает пострадавших от войны украинцев, на этот раз сосредоточится на Путивльской и Чернетчинской громадах, где из-за постоянных обстрелов значительная часть населения осталась без стабильного доступа к отоплению.

По данным фонда, помощь получат 800 домохозяйств – около 1760 человек, среди которых – пожилые люди, лица с инвалидностью, многодетные семьи, одинокие родители и семьи, чьи дома были повреждены от боевых действий. Программа включает два основных направления поддержки:

денежная помощь в размере 19 400 грн – для 600 домохозяйств, которым выплата позволит закупить твердое топливо или покрыть другие расходы на подготовку к зиме;

– для 600 домохозяйств, которым выплата позволит закупить твердое топливо или покрыть другие расходы на подготовку к зиме; поставки твердого топлива – 200 домохозяйств получат по 3,42 тонны брикетов с доставкой на дом, для маломобильных граждан предусмотрена дополнительная помощь с разгрузкой и транспортировкой.

"С началом холодов вопрос тепла становится жизненно важным для тысяч семей, которые живут рядом с линией фронта. Мы хотим помочь им пройти зиму в тепле и безопасности, несмотря на сложные обстоятельства", – отметили в организации.

В фонде подчеркивают, что программа направлена на обеспечение базовых потребностей уязвимых групп населения в регионах, где гуманитарная ситуация остается критической. Кроме финансовой помощи, благотворители активно сотрудничают с местными громадами и международными партнерами для координации поддержки пострадавших семей.

