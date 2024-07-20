Украинца через суд заставили вернуть пенсию в бюджет: за какое нарушение накажут

Городнянский районный суд Черниговской области обязал пенсионера вернуть в бюджет выплату в размере 13 тыс. грн. Он получал пенсию в связи с инвалидностью и при этом не сообщил Пенсионному фонду о своем трудоустройстве.

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Об этом говорится в судебном решении №732/701/24. Так, заместитель начальника главного управления Пенсионного фонда Украины в Черниговской области Наталья Белозуб обратилась в Городнянский районный суд Черниговской области с иском к ответчику и просила взыскать переплату пенсии в размере 13 020 грн.

"С 09.02.2018 ему установлена 3 группа инвалидности (в результате общего заболевания) пожизненно. В марте во время проверки истцом установлено, что ответчик с 01.10.2022 трудоустроен, однако истца о своем трудоустройстве не сообщил, поэтому выплата пенсии ему прекращена с 01.04. , а за период с 01.10.2022 по 31.03.2023 безосновательно ответчик получил 13020 гривен и такая переплата взимается в судебном порядке, поскольку добровольно ответчик суммы переплаты пенсии не вернул", – говорится в дела.

Иск Главного управления Пенсионного фонда Украины о взыскании переплат пенсии удовлетворили. Украинцы обязали вернуть средства в бюджет.

О чем нужно сообщать Пенсионный фонд

получение нового паспорта в случае кражи или утраты старика;

смену фамилии; изменение идентификационного кода;

трудоустройство; увольнение с работы;

оформление ФЛП или снятие с учета;

приобретение или прекращение особого статуса;

выезд за границу на постоянное место жительства.

Предоставить Пенсионному фонду эти сведения можно двумя способами:

обратившись в любой сервисный центр ПФУ;

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

О дате трудоустройства, увольнении или прекращении регистрации предпринимательской деятельности пенсионеры сообщают органы ПФУ только через подачу заявления и документов, удостоверяющих соответствующие сведения (приказа или распоряжения о принятии/увольнении с работы, трудовой книжки с записью о трудоустройстве/увольнении, гражданско-правового договора и т.п. ).

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