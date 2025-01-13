Украинскую 1 копейку продали за 35 тысяч: как выглядит дорогая монета

Украинцы могут дорого продать некоторые монеты. Дело в том, что ввиду своих особенностей те высоко ценятся коллекционерами – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен. К примеру, на аукционе продали украинскую монету 1 коп. разновидности 1.35АА за 35 000 грн.

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Прошли торги на площадке Violity. Согласно опубликованной информации, монета:

была выпущена в 1992 году;

реставрации не подвергалась.

Также продавец утверждает: монета находится в отличном состоянии. Материал чеканки – нержавеющая сталь.

В целом же, рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки", 1 копейка 1992 года 1.35АА относится к ценным разновидностям номинала. Распознать же такую монету можно по:

ступенчатой верхушке правого верхнего листа;

маленьким ягодам.

Разбогатеть на старых монетах не удастся

В свою очередь редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач рассказал OBOZ.UA, что разбогатеть на большинстве старых монет не получится. Он объяснил, что ценятся:

только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота;

редкие экземпляры.

Обычные оборотные украинские монеты сокровищем не станут из-за своей "простоты" и массовости. Причем даже через несколько лет – ведь их все равно будет много у других украинцев.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение", – констатировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк начал продавать новую памятную монету в 5 грн – по 161 грн за штуку. Она посвящена символу 2025 года по Восточному календарю – змее. Там отметили: в продажу поступило 80 000 монет в сувенирной упаковке.

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