Украинским волонтерам переписали правила выплаты пособия: что изменилось, так как подать заявку

В Украине изменили процедуру получения единовременного пособия для семей погибших волонтеров и волонтеров с инвалидностью. Теперь выплаты будут производиться автоматически после подачи первого заявления без необходимости дополнительных обращений.

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Об этом сообщает Министерство ветеранов Украины. Кабинет Министров Украины принял постановление, значительно упрощающее механизм получения единовременной денежной помощи в случае гибели или инвалидности волонтера.

Это решение направлено на устранение бюрократических препятствий и ускорение выплат нуждающимся. Министерство по делам ветеранов сообщило, что теперь заявители смогут получить средства без лишних процедур и обращений.

Ранее процесс подачи документов был сложным и требовал двух отдельных обращений. Сначала необходимо было подать заявление в Министерство по делам ветеранов, чтобы получить решение о выплате. После этого заявитель должен был обратиться в структурное подразделение для непосредственного получения денег. Это значительно усложняло и затягивало процесс.

Отныне Министерство по делам ветеранов будет самостоятельно осуществлять выплаты. При подаче первого заявления заявитель сразу указывает свой банковский счет, и после принятия решения средства поступают без дополнительных обращений.

Это позволит существенно сократить время получения финансовой помощи. Чтобы получить выплату, можно выбрать один из удобных способов подачи документов:

через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) – независимо от места регистрации;

– независимо от места регистрации; почтой или электронной почтой – непосредственно в Министерство по делам ветеранов.

Кроме упрощения процедуры выплат правительство также утвердило новые формы заявлений и уточнило перечень необходимых документов. Это сделано для того, чтобы заявители могли быстро и без проблем оформить помощь. Ожидается, что такие шаги значительно облегчат доступ к государственной поддержке для семей погибших волонтеров и тех, кто получил инвалидность при помощи сил безопасности и обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, выплаты раненым военным рассчитываются за период их лечения: за каждый месяц стационарного пребывания они получают дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен. Сумма зависит от продолжительности лечения и степени травмы, причем тяжелые травмы предусматривают выплаты и за период реабилитации.

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