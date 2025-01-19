Как рассчитывают выплаты раненым военным: украинцам рассказали обо всех нюансах
Выплаты раненым военным рассчитываются за период их лечения: за каждый месяц стационарного пребывания они получают дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен. Сумма зависит от продолжительности лечения и степени травмы, причем тяжелые травмы предполагают выплаты и за период реабилитации.
Об этом рассказала адвокат Анжела Василевская в комментарии СМИ. Выплата военнослужащим после ранения производится не за сам факт получения травмы, а за период лечения. Сумма выплаты зависит от продолжительности пребывания на стационарном лечении и степени травмы:
- дополнительное вознаграждение: военные получают 100 тысяч гривен в месяц за время пребывания в стационаре;
- при тяжелых травмах выплата распространяется также на период реабилитации и отпуска;
- за легкие и средние травмы выплаты производятся только за время лечения в больнице.
Например, если военный находился в стационаре 30 дней, он получит 20-22 тысяч гривен основного денежного довольствия плюс 100 тысяч дополнительного вознаграждения. Если лечение длилось две недели, вознаграждение составит 50 тысяч гривен.
Адвокат отмечает, что во время лечения очень важно поддерживать связь с командиром или ответственным лицом. Это нужно для того, чтобы командование было в курсе местонахождения военнослужащего. При отсутствии контакта могут возникнуть следующие проблемы:
- военного могут ошибочно считать без вести пропавшим или самовольно покинувшим госпиталь;
- командование может воздержаться от выплат во избежание риска перевыплат или уголовной ответственности.
Для предотвращения таких ситуаций военнослужащему нужно своевременно предоставлять документы, подтверждающие место лечения и периоды пребывания в госпитале. Среди правонарушений, случающихся в военной сфере, адвокат выделяет:
- нахождение на службе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- небрежное отношение к военной службе;
- самовольное уход из воинской части или места лечения.
Административная ответственность за подобные действия предусматривает штрафы от 17 тысяч гривен. При задержке уплаты штрафа в течение 15 дней сумма удваивается, а должника могут лишить премий или арестовать его счета.
В случае если военнослужащий считает приказ командования незаконным, он имеет право его обжаловать. Срок подачи иска в суд ограничен одним месяцем с момента, когда лицо узнало о приказе. Проблема в том, что из-за активного участия в боевых действиях военные часто пропускают эти сроки. Адвокат рекомендует:
- внимательно читать все документы перед подписанием;
- фиксировать несогласие с приказом или протоколом, оставляя письменный комментарий;
- своевременно обращаться к адвокатам для защиты своих прав.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, Министерство обороны ожидает появления новых финансовых стимулов для защитников. В частности, в 2025 году военнослужащие, которые получили травмы во время несения службы, будут получать "упаковки раненого".
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