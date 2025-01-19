Как рассчитывают выплаты раненым военным: украинцам рассказали обо всех нюансах

Выплаты раненым военным рассчитываются за период их лечения: за каждый месяц стационарного пребывания они получают дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен. Сумма зависит от продолжительности лечения и степени травмы, причем тяжелые травмы предполагают выплаты и за период реабилитации.

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Об этом рассказала адвокат Анжела Василевская в комментарии СМИ. Выплата военнослужащим после ранения производится не за сам факт получения травмы, а за период лечения. Сумма выплаты зависит от продолжительности пребывания на стационарном лечении и степени травмы:

дополнительное вознаграждение: военные получают 100 тысяч гривен в месяц за время пребывания в стационаре;

военные получают за время пребывания в стационаре; при тяжелых травмах выплата распространяется также на период реабилитации и отпуска;

выплата распространяется также на период реабилитации и отпуска; за легкие и средние травмы выплаты производятся только за время лечения в больнице.

Например, если военный находился в стационаре 30 дней, он получит 20-22 тысяч гривен основного денежного довольствия плюс 100 тысяч дополнительного вознаграждения. Если лечение длилось две недели, вознаграждение составит 50 тысяч гривен.

Адвокат отмечает, что во время лечения очень важно поддерживать связь с командиром или ответственным лицом. Это нужно для того, чтобы командование было в курсе местонахождения военнослужащего. При отсутствии контакта могут возникнуть следующие проблемы:

военного могут ошибочно считать без вести пропавшим или самовольно покинувшим госпиталь;

командование может воздержаться от выплат во избежание риска перевыплат или уголовной ответственности.

Для предотвращения таких ситуаций военнослужащему нужно своевременно предоставлять документы, подтверждающие место лечения и периоды пребывания в госпитале. Среди правонарушений, случающихся в военной сфере, адвокат выделяет:

нахождение на службе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

небрежное отношение к военной службе;

самовольное уход из воинской части или места лечения.

Административная ответственность за подобные действия предусматривает штрафы от 17 тысяч гривен. При задержке уплаты штрафа в течение 15 дней сумма удваивается, а должника могут лишить премий или арестовать его счета.

В случае если военнослужащий считает приказ командования незаконным, он имеет право его обжаловать. Срок подачи иска в суд ограничен одним месяцем с момента, когда лицо узнало о приказе. Проблема в том, что из-за активного участия в боевых действиях военные часто пропускают эти сроки. Адвокат рекомендует:

внимательно читать все документы перед подписанием;

фиксировать несогласие с приказом или протоколом, оставляя письменный комментарий;

своевременно обращаться к адвокатам для защиты своих прав.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Министерство обороны ожидает появления новых финансовых стимулов для защитников. В частности, в 2025 году военнослужащие, которые получили травмы во время несения службы, будут получать "упаковки раненого".

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