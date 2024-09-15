Украинским водителям придется заплатить более 50 тысяч гривен: за какое нарушение грозит жесткое наказание

В Украине вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения карается значительными штрафами, которые могут достигать от 17 до 51 тысяч гривен, а также лишением прав на срок до десяти лет. Во время военного положения возможно даже изъятие автомобиля уже после первого нарушения.

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OBOZ.UA выяснил, сколько придется заплатить водителям. В Украине вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения остается одним из самых серьезных нарушений на дорогах, и законодательство предусматривает суровые наказания для нарушителей.

Несмотря на то, что это пока только административная ответственность, размер штрафов и возможные последствия для водителей становятся все строже. За первое нарушение водителю грозит штраф в размере 17 тысяч гривен и лишение права водить автомобиль на один год. В случае повторного нарушения в течение года штраф увеличивается до 34 тысяч гривен, а водительские права теряет уже на три года.

Если водитель нарушает правила в третий раз за год, штраф достигает 51 тысячи гривен, а прав на управление транспортным средством он лишается на десять лет. Кроме того, конфискация автомобиля становится реальной угрозой для нарушителя.

С особой жесткостью законодательство действует во время военного положения. Хотя административные нормы обычно предусматривают конфискацию автомобиля только за второе или третье нарушение, во время войны транспортное средство может быть изъято уже после первого случая вождения в состоянии опьянения.

За отказ от прохождения медицинского осмотра водитель получает штраф, эквивалентный штрафу за вождение в нетрезвом состоянии – от 17 до 51 тысяч гривен и лишение прав на срок от одного до десяти лет. Также предусмотрен штраф в размере 3 400 гривен за передачу вождения автомобилю человеку, находящемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Кроме того, если водитель после аварии будет употреблять алкоголь или другие запрещенные вещества, это повлечет за собой штраф в размере 34 тысяч гривен и лишение водительских прав на три года. В прошлом году в Украине была изменена процедура проверки водителей на алкогольное и наркотическое опьянение.

Как сообщал представитель Кабинета министров Тарас Мельничук, теперь осмотр на месте должен проводиться в присутствии двух свидетелей или с видеозаписью. Новые правила также распространяются на проверку влияния лекарственных средств, снижающих внимание или скорость реакции.

Допустимая норма алкоголя в крови для водителей в Украине составляет 0,2 промилле. Это практически минимальный уровень, оставляющий очень мало места для ошибок. Любой показатель, превышающий этот уровень, означает, что водитель должен уплатить штраф и лишиться права.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине движение частных авто по полосам общественного транспорта запрещено, за исключением водителей такси и велосипедистов. Нарушителям грозит штраф в размере 680 гривен.

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