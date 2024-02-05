Украинским пенсионерам могут прекратить перечислять выплаты на карту: кто в зоне риска

Украинским пенсионерам не блокируют банковские карты, на которых нет движения средств. В этом случае пенсию лишь прекращают начислять на такой карточный счет – и то, лишь до момента выяснения обстоятельств и прохождения физической идентификации.

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Об этом сообщили в Министерстве социальной политики. Там отметили: происходит же прекращение начисление только если пенсионер не пользовался своей картой в течении 6 месяцев.

"Если пенсионер из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), который стал на учет как (ВПЛ) до 24.02.2022 года, не пользуется своей банковской картой в течение длительного периода (не менее 6 месяцев), и по такой карточке нет движения средств, пенсия такому лицу продолжает начисляться. Но до момента выяснения обстоятельств пенсия не перечисляется такому лицу на его карточный счет", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: сама же карта не блокируется. Т.е., пенсионер может распоряжаться накопленными на ней средствами.

"Во-первых, потому что никакой нормы такого плана нет в законодательстве или нормативных актах, регулирующих сферу социального обеспечения. Во-вторых, потому что у Минсоцполитики нет ни полномочий, ни технической возможности влиять на деятельность банков по блокированию банковских карт", – отметили в министерстве.

Почему пенсионерам прекращают перечислять деньги на карты

Прибегают же к практике остановки перечисления денег на пенсионные карты, объяснили в Минсоце, по причине того, что значительная часть пенсионеров, зарегистрированных как ВПЛ до 24.02.2022 года, проживает на временно оккупированной территории. И в такой ситуации государство не имеет возможности оперативно выяснять информацию о том:

не ли держатель карты не потерял к ней доступ;

является ли он живым.

"Поэтому для продолжения выплат такому лицу государство должно получить подтверждение, что пенсионер жив, и сам пользуется своей карточкой. До момента, пока пенсионер не подтвердит свое лицо, пенсия ему и дальше начисляется Пенсионным фондом, но не перечисляется на карту", – рассказали в министерстве.

Отдают ли пенсионерам неперечисленные деньги

В то же время, государство не оставляет пенсионера без полагающихся ему денег навсегда. После того, как тот подтвердит свое лицо, деньги ему отдают.

"Как только человек выходит на связь и подтверждает свое лицо, начисленные выплаты перечисляются на его счет", – рассказали в Минсоце.

Как пенсионерам подтвердить свою личность

В целом же, пенсионеры, ставшие ВПЛ до 24 февраля 2022 года, могут пройти идентификацию несколькими способами. В частности, в любом отделении Ощадбанка – если они находятся на подконтрольной Украине территории.

Если же пенсионер находится вне Украины или на временно оккупированных территориях, идентификацию можно пройти двумя способами. В частности:

Авторизовавшись в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи "Дія. Підпис" ("Дія ID").

"Его можно создать с помощью мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг", – отметили в Минсоце.

Обратившись в зарубежное дипломатическое учреждение Украины за получением документа об удостоверении факта, что лицо живое.

Полученный документ, отмечается, вместе с письменным заявлением о продлении выплаты пенсии, написанной в произвольной форме, следует отправить почтовым отправлением территориальному органу Пенсионного фонда Украины по месту нахождения на учете.

"Это заявление можно также подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. К нему необходимо добавить качественную сканированную копию документа об удостоверении того, что лицо является живым, с использованием электронной цифровой подписи", – рассказали в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же средняя пенсия в Украине составляет 5 385 грн – при этом каждый второй пенсионер в Украине получает меньше 4 000 грн. В целом же самые высокие выплаты зафиксированы в Киеве – в среднем 7 248 грн, самые низкие – в Тернопольской области, 4 070 грн.

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