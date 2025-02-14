Украинским мужчинам за границей выдадут паспорта: названо главное требование

Украинцы за границей, подавшим документы на получение паспортов до 25 апреля прошлого года, смогут получить свои документы. Кабинет министров урегулировал этот вопрос по требованию президента Владимира Зеленского.

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Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. Он отметил, что подробности, как и когда получить заказанные паспорта, украинские мужчины получат в сообщениях.

"Во исполнение задачи президента правительство урегулировало вопрос выдачи паспортов украинцам, находящимся за границей. Граждане Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет, подавшие документы до 25 апреля 2024 года в ГП "Документ", смогут со следующей недели получить изготовленные паспорта. Соответствующие уведомления с указанием даты, времени и места прибытия будут направляться в порядке очередности подачи документов", – заявил Клименко.

Решение проблемы затянулось почти на 10 месяцев из-за необходимости нормировать процесс возобновления выдачи документов, пояснил министр. Это было нужно, чтобы привести этот процесс в соответствие с действующим законодательством Украины.

"Напоминаю, что на сегодня обязательным условием для оформления и получения паспортов гражданами Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет, которые находятся за границей, остается наличие военно-учетных документов", – подчеркнул Клименко.

Мужчинам призывного возраста за границей приостановили предоставление консульских услуг с 23 апреля прошлого года – в этот день правительство постановило, что военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет смогут получить загранпаспорта и паспорта гражданина Украины исключительно на территории Украины. С того же дня консульские услуги для мужчин, имеющих право пересекать госграницу в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения, стали недоступны.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 24 июля зарубежные филиалы ГП "Документ" возобновили прием заявлений на оформление паспортных документов для мужчин с обязательной верификацией через приложение "Резерв+" и подтверждением действительных военно-учетных документов. Подать заявления можно в городах Германии, Польше, Испании, Чехии, Словакии и Италии.

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