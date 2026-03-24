Украинским беженцам придется больше платить за дизель: страна ЕС ввела двойные цены

В Словакии ввели двойные цены на дизель, отныне иностранцы платят 1,826 евро за литр, что значительно больше, чем местные водители со скидками. Отмечается, что это решение приняли из-за наплыва иностранных покупателей и дефицита топлива, но оно уже вызвало критику и ударило, в частности по украинским беженцам.

Об этом сообщает Чешское телевидение. С понедельника на словацких заправках действует двойная система ценообразования. Для иностранцев установлена фиксированная цена – 1,826 евро за литр дизеля.

Показатель базируется на средних ценах в таких странах, как Чехия, Польша и Австрия, согласно данным Европейской комиссии. Зато для местных водителей фактическая цена ниже, они получают скидку уже при оплате. Таким образом, на табло АЗС может быть указана "высшая" цена, но словаки платят меньше – фактически создается скрытая система преференций.

Решение непосредственно затрагивает украинцев, проживающих в Словакии, в частности тех, кто находится там как беженцы после начала полномасштабной войны. Многие из них пользуются автомобилями с украинской регистрацией, а значит автоматически подпадают под категорию "иностранцев", которые вынуждены платить больше.

Параллельно власти ввели и дополнительные ограничения. Водители могут заправить только полный бак своего автомобиля и одну канистру объемом до 10 литров. Общая сумма покупки не должна превышать 400 евро за раз.

Правила будут действовать не менее 30 дней и уже вызвали критику со стороны транспортных компаний. Перевозчики отмечают, что разрешенный объем – это меньше чем пятая часть бака большого грузовика, что создает серьезные трудности для логистики.

Основная причина – резкий рост спроса на дешевое топливо со стороны иностранцев. В частности, водители из Польши начали массово заправляться в Словакии из-за более низких цен.

После глобального скачка цен на нефть, вызванного напряжением на Ближнем Востоке, Словакия осталась одной из немногих стран ЕС с относительно дешевым дизелем. Это привело к своеобразному "топливному туризму", который начал давить на внутренний рынок.

Премьер-министр Роберт Фицо объяснил, что страна фактически находится в состоянии энергетической напряженности еще с февраля, поэтому такие временные меры являются вынужденными. Несмотря на аргументы правительства, нововведение вызвало критику со стороны бизнеса и экспертов. В частности, представители отрасли указывают, что такая практика может противоречить принципам единого рынка ЕС и выглядеть как дискриминация по национальному признаку.

