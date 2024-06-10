Количество украинских беженцев в ЕС выросло в 19 странах: куда едут больше всего

По состоянию на 30 апреля 2024 г. количество украинских беженцев возросло в 19 странах Европейского Союза (ЕС). В частности, больше всего в Румынии, Швеции, Болгарии и Словакии. В то же время, в шести странах, включая Чехию и Нидерланды, количество бенефициаров сократилось.

Об этом свидетельствуют данные Евростата. Статус временной защиты в странах Евросоюза на конец апреля 2024 года имели почти 4,2 млн граждан стран, не входящих в ЕС.

Рост числа украинских беженцев

Из-за военной агрессии России, по состоянию на конец апреля, 4,19 миллиона человек пользовались статусом временной защиты в странах ЕС. Из них 98% – граждане Украины. Наибольшее количество бенефициаров временной защиты Украины находится в Польше (953 930 человек) и Чехии (345 405 человек). Наибольший рост числа украинских беженцев наблюдался в таких странах:

Румыния: +3275 человек;

Швеция: +1855 человек;

Болгария: +1780 человек;

Словакия: +1250 человек.

В то же время в шести странах ЕС количество бенефициаров статуса временной защиты сократилось. Наибольшее сокращение зафиксировали в:

Чехия: – 18 970 человек;

Нидерланды: – 8415 человек.

Евростат не предоставил данные о количестве украинских беженцев в Германии на конец апреля, но на конец марта там находилось больше всего украинцев со статусом временной защиты – 1,3 миллиона человек. По состоянию на конец марта 2024 года статус временной защиты в странах ЕС имели 4,21 миллиона граждан.

К концу февраля таких было 4,23 миллиона человек. Тогда количество украинских беженцев сократилось сразу в девяти странах, включая Чехию, Швецию, Австрию, Данию и Польшу.

К концу 2023 года, статус временной защиты в странах ЕС имели 4,3 миллиона граждан. Однако Международная организация по миграции не ожидает повторения потока украинских беженцев, аналогичного тому, что было в начале полномасштабного вторжения России.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Германия принимает около трети украинских беженцев в Европейском Союзе. Популярность ФРГ среди украинцев объясняется значительной социальной поддержкой – стандартная выплата лицу с временной защитой составляет около 500-550 евро в месяц (более 20 тыс. грн).

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