Украинский экс-министр потратил 435 млн гривен на жилье в Дубае: как выглядит ЖК

Объявленный в розыск экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский владеет двумя роскошными апартаментами в одном из элитных жилых комплексов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Недвижимость он купил за $11 млн почти сразу после Революции достоинства.

Об этом свидетельствует утечка данных из Земельного департамента Дубая и коммунальных предприятий ОАЭ (Dubai Unlocked), сообщает Радио Свобода. С помощью транзакций журналисты верифицировали часть данных и обнаружили среди владельцев элитной недвижимости в Дубае немало бывших и действующих должностных лиц: министров, народных депутатов, судей, прокуроров, руководителей госпредприятий и их родственников.

В частности, среди владельцев элитного имущества обнаружили бывшего министра времен Януковича Николая Злочевского. Ему принадлежат два апартамента в элитном жилом комплексе W Residences Dubai – The Palm, расположенного на искусственном острове-пальме Palm Jumeirah.

Площадь апартаментов составляет более 1,7 тыс. кв. м. Согласно данным транзакций, они обошлись экс-министру почти в $11 млн (435,46 млн грн по курсу на 15 мая). Злочевский приобрел недвижимость в июле 2019 года, когда его уже отстранили от должности и объявили в розыск по подозрению в хищении кредита, который Нацбанк выделил на тот момент работавшему Реал Банку.

Поэтому Николай Злочевский переписал дубайскую недвижимость на дочь Анну, которая остается владелицей и сегодня. При этом в операциях с недвижимостью семья Злочевских использовала паспорта граждан Кипра. Впоследствии на Анну и ее сестру Карину Злочевскую была переписана и газодобывающая компания Burisma их отца.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в 2021 году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задокументировало попытку дачи Николаем Злочевским взятки в $6 млн руководству антикоррупционных органов. Но в 2023 году он договорился со следствием и фактически откупился от обвинений – Специальная антикоррупционная прокуратура закрыла производство после того, как экс-министр признал вину в подкупе и передал более 660 млн грн на армию. Впрочем, он продолжает находиться в розыске по другим уголовным делам.

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