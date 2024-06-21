Украинские пенсионеры могут рассчитывать на дополнительную выплату от ООН: будут платить до конца 2024 года

Всемирная продовольственная программа ООН продлила до конца 2024 года дополнительные выплаты пенсионерам, живущим в зоне боевых действий и имеющим низкие пенсии, обеспечив финансовую поддержку более 421 тысяч человек на сумму 1,68 миллиарда. Выплаты производятся автоматически на основании данных Пенсионного фонда, без необходимости пенсионерам подавать дополнительные заявки.

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Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины. В августе 2023 года Министерство социальной политики Украины, Пенсионный фонд и ВПП ООН запустили общий проект, целью которого является предоставление финансовой поддержки украинским гражданам, наиболее нуждающимся в помощи.

Проект сосредоточен на поддержке пенсионеров, проживающих в зоне активных или возможных боевых действий, имеющих низкие пенсии и не получающих других денежных пособий от международных организаций.

"Реализация этого проекта позволила направлять имеющийся у международных партнерских организаций финансовый ресурс наиболее уязвимым пожилым гражданам. К сожалению, часто пенсионеры - особенно одинокие - не имеют возможности самостоятельно обратиться за получением дополнительной помощи ", - отметила Министр социальной политики Оксана Жолнович.

Условия получения помощи

Дополнительная денежная помощь предоставляется пенсионерам, которые получают пенсию менее 3250 гривен и проживают на территориях активных или возможных боевых действий. Список таких территорий определен приказом №309. Важно, что получающие эту помощь пенсионеры не должны иметь других дополнительных денежных выплат от международных организаций после 1 марта 2023 года.

Специально обращаться за назначением дополнительной выплаты не требуется. ВПП ООН направляет средства пенсионерам на основании информации, имеющейся в базах данных Пенсионного фонда. Выплата производится либо на банковскую карту, либо через отделение Укрпочты для получающих пенсию через АО "Укрпочта".

Программа финансируется за счет средств Германии, Норвегии, Финляндии, Европейского Союза и частных доноров. "Мы понимаем, что жить на небольшую пенсию, особенно на территориях близких к зоне боевых действий, нелегко, и что дополнительная помощь крайне нужна. Благодаря щедрости наших доноров мы рады продлить нашу денежную поддержку пенсионерам до конца года ", – заявила в.и. о. директора ВПП ООН в Украине.

Пенсионный фонд формирует перечень лиц, имеющих право на дополнительные выплаты, на основании имеющихся в государстве реестров, а ВПП ООН направляет денежные выплаты именно этим людям. К примеру, 30 августа 2023 года такую финансовую поддержку получили на карточки более 260 тысяч пенсионеров, общей суммой более 115 миллионов гривен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пострадавшим от сексуального насилия во время войны в Украине выплатят единовременные компенсации в размере 3 тысяч евро, которые будут финансированы из Глобального фонда при поддержке правительства Франции и Бельгии. Проект направлен на оказание помощи 500 пострадавшим и включает в себя поддержку ментального здоровья и правовое сопровождение.

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