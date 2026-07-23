Украинские налоговики и работники мэрий массово скрывают декларации: кто еще в списке

Более 99 087 украинских чиновников и должностных лиц скрыли сразу 445,5 тыс. своих деклараций за 2015-2026 годы. При этом более половины воспользовавшихся такой возможностью являются военнослужащими ВСУ. А в топ-5 также входят представители городских и поселковых советов, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной налоговой службы.

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Об этом сообщает Опендатабот. Отмечается:

Чаще всего закрывали декларации за 2016-2020 отчетные годы.

В целом один декларант в среднем скрыл 4,5 декларации.

"Доля скрытых деклараций за 2016 год составляет 9%, а в 2020 году – 8%. Для сравнения, доля скрытых деклараций за период полномасштабного вторжения составляет около 2%", – говорится в сообщении.

Почему чиновники могут скрывать декларации

В целом же, отмечается, возможность убрать декларации из открытого доступа появилась после возобновления электронного декларирования в конце 2023 года. Причиной тогда назвали риски, которые полномасштабная война создала для военнослужащих, правоохранителей и других должностных лиц.

"Если публикация декларации может подвергнуть угрозе безопасность человека или его семьи, документ могут временно убрать из открытого реестра... Фактически, сегодня такой возможностью может воспользоваться почти любой государственный орган", – объяснили специалисты.

При этом подчеркивается: самостоятельно срыть свою декларацию нельзя. Для этого:

Соответствующий государственный орган, военная часть или другое уполномоченное учреждение должны обратиться в НАПК и обосновать риски.

Само агентство принять решение, изымать декларацию из публичного доступа, или нет.

Нужно ли скрывать декларации

В то же время, отмечается, эффективность для уже опубликованных деклараций вызывает дискуссии. Ведь открытые декларации:

не содержат адреса проживания, налоговых номеров или других прямых персональных идентификаторов;

годами находились в открытом доступе.

"Поэтому изъятие документа из государственного реестра не означает, что информация полностью исчезла из публичного пространства", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно анализу деклараций, в 2026 году 16 народных депутатов успели приобрести новые автомобили. Самую дорогую машину приобрел Юрий Шаповалов ("За будущее") – он заплатил 5,7 млн грн за "китайский Rolls-Royce" ZEEKR 9X Ultra 2026 года выпуска.

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