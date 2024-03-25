Украинские чиновники декларируют странные вещи: "Жигули" за 66 млн грн и собаку-тапки-погрызяку

Украинские чиновники нередко безответственно относятся к заполнению деклараций о доходах – пишут в них странные вещи (декларируя, в частности, собаку-тапки-погрызяку) и путаются в цифрах. К примеру, преподаватель Национальной академии МВД Юлия Высотенко указала, что ее муж получил зарплату в 259 млрд грн, хотя на самом деле его заработки составляли 259 тыс. грн.

Об этом сообщает Опендатабот. Отмечая, что, в частности, работник Балаклейского городского совета Иван Столповой в декларации оценил свой ВАЗ 2106 1978 в 66 млн грн.

А мастер 3 категории на Хмельницкой АЭС Сергей Чопко сообщил, что его жена, работающая на той же АЭС, получила за 2022 год зарплаты на более 91 млрд грн. В то же время его собственная зарплата за тот же период составила 284 тысяч.

"Не менее богатой ошибкой и интересной оказалась графа "Ценное движимое имущество", куда некоторые декларанты отнесли своих животных. Самым ярким случаем является нардепка ВРУ Устинова Александра, которая сообщила о "собаке-тапке-погрызяке" – лабрадоре Коди. Она же задекларировала как ценное имущество футболку: "Первая в Украине футболка Ukraine Fuck Corruption", – говорится в сообщении.

Неуважение к обществу?

В целом же, отмечается, с марта 2023 по март текущего года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) получило 1,7 тыс. обращений с просьбой подать исправленные декларации. Из них 1,4 тыс. человек воспользовалось возможностью внести исправления.

"Речь идет о многочисленных ошибках, неточностях, заполнении неподходящих полей и т.д. В то же время, отсутствие удобного интерфейса для исправления ошибок затрудняет процесс корректировки случайных неточностей, а отсутствие адекватного наказания за ошибки в декларациях – желания их избежать", – объяснили эксперты.

В то же время, признали они, то, как некоторые государственные чиновники относятся к заполнению деклараций, "наглядно демонстрирует непонимание важности декларирования". Либо же "пренебрежение к обществу".

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же за первый год полномасштабной войны в Украине стало больше миллионеров. По результатам декларирования полученных в 2022 году доходов, их число увеличилось на 2863 человека, по сравнению с 2021-м – или на 16%.

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