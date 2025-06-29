Украинские 5 копеек продали за большие деньги: как выглядит дорогая монета

Коллекционеры могут заплатить большие деньги за некоторые украинские монеты. При этом номинал особого значение не имеет. Так, "мелкие" 5 копеек 1992 года купили за 8 024 грн.

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Прошли торги на площадке Violity. Согласно опубликованной информации, разновидность монеты – 1.1ААк. Что, собственно, и вызвало такой огромный интерес к ней, ведь эта разновидность редкая.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на группе. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – объясняют эксперты ресурса "Монеты-ягодки".

Распознать же ценные 5 копеек, по словам экспертов, можно по ряду признаков. В частности, у таких монет:

Средний зуб трезубца с утолщением в верхней части.

Единица даты с хвостиком.

Гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника.

Гурт с крупной насечкой.

Что известно о проданной монете

Сама же монета, вероятно, находилась в обращении. Об этом свидетельствуют заметные на выложенных фото:

следы от ударов;

царапины.

"На гурте есть удар. Показал его на фото", – отметил авто объявление о продаже.

При этом реставрация монеты не проводилась.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк ввел в оборот новую монету номиналом 5 грн. Она посвящена 20-летию введения в Украине административного судопроизводства и получила название "Административное судопроизводство Украины".

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