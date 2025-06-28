В Украине появились новые 5 грн: как выглядят

Нацбанк ввел в оборот новую монету номиналом 5 грн. Она посвящена 20-летию введения в Украине административного судопроизводства и получила название "Административное судопроизводство Украины".

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: в продаже новая монета появится 2 июля.

"Принятие 6 июля 2005 года Кодекса административного судопроизводства Украины стало поворотным моментом в формировании демократического правопорядка государства и положило начало отдельной области судопроизводства, призванной обеспечить справедливость в сфере публично-правовых отношений. ... Это стало новой страницей в отношениях между государством и его гражданами и укрепило доверие общества к европейским ценностям и принципу верховенства права", – говорится в описании монеты.

Как выглядят новые 5 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) вверху полукругом размещена надпись "Административное судопроизводство Украины". Под ней изображен малый Государственный Герб Украины.

В центре композиции – стилизованное изображение открытой книги, "символизирующее знание, законность и Кодекс административного судопроизводства". Слева в лавровом венке содержится надпись "20 лет", которая акцентирует внимание на юбилейной дате.

На реверсе монеты (обратной сторгне) на зеркальном фоне размещена надпись "Верховенство права". Ниже изображена композиция с колонной – "символом устойчивости, нерушимости и правопорядка, завершающейся весами справедливости".

По кругу монеты на матовом фоне размещены надписи "Справедливость" и "Непредвзятость". Они разделены стилизованными декоративными элементами в форме кругов.

Что известно о монете

Номинал – 5 грн.

Материал чеканки – нейзильбер (сплав меди, никеля и цинка).

Тираж – до 50 тыс. штук.

Продаваться монета будет в сувенирном паковании.

Где купить новые 5 грн

Купить новые памятные монеты можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Кроме того, продавать монеты будут в банках-дистрибьюторах:

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Нацбанк ввел в оборот еще 2 монеты номиналом 5 грн. Они посвящены представителям украинского духовно-культурного и литературно-художественного поколения 20-х и 30-х годов XX века – Расстрелянного возрождения – Мыколе Хвылевому и Юлиану Шполу.

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