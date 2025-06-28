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В Украине появились новые 5 грн: как выглядят

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
14,5 т.
В Украине появились новые 5 грн

Нацбанк ввел в оборот новую монету номиналом 5 грн. Она посвящена 20-летию введения в Украине административного судопроизводства и получила название "Административное судопроизводство Украины".

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: в продаже новая монета появится 2 июля.

"Принятие 6 июля 2005 года Кодекса административного судопроизводства Украины стало поворотным моментом в формировании демократического правопорядка государства и положило начало отдельной области судопроизводства, призванной обеспечить справедливость в сфере публично-правовых отношений. ... Это стало новой страницей в отношениях между государством и его гражданами и укрепило доверие общества к европейским ценностям и принципу верховенства права", – говорится в описании монеты.

В Украине появились новые 5 грн

Как выглядят новые 5 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) вверху полукругом размещена надпись "Административное судопроизводство Украины". Под ней изображен малый Государственный Герб Украины.

В центре композиции – стилизованное изображение открытой книги, "символизирующее знание, законность и Кодекс административного судопроизводства". Слева в лавровом венке содержится надпись "20 лет", которая акцентирует внимание на юбилейной дате.

Новая монета называется "Административное судопроизводство Украины"

На реверсе монеты (обратной сторгне) на зеркальном фоне размещена надпись "Верховенство права". Ниже изображена композиция с колонной – "символом устойчивости, нерушимости и правопорядка, завершающейся весами справедливости".

По кругу монеты на матовом фоне размещены надписи "Справедливость" и "Непредвзятость". Они разделены стилизованными декоративными элементами в форме кругов.

Как выглядят новые 5 грн

Что известно о монете

  • Номинал – 5 грн.
  • Материал чеканки – нейзильбер (сплав меди, никеля и цинка).
  • Тираж – до 50 тыс. штук.
  • Продаваться монета будет в сувенирном паковании.
Продаваться монета будет в сувенирном паковании.

Где купить новые 5 грн

Купить новые памятные монеты можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Кроме того, продавать монеты будут в банках-дистрибьюторах:

  • Укргазбанк;
  • Таскомбанк;
  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк;
  • ПУМБ.
Где купить новые 5 грн

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Нацбанк ввел в оборот еще 2 монеты номиналом 5 грн. Они посвящены представителям украинского духовно-культурного и литературно-художественного поколения 20-х и 30-х годов XX века – Расстрелянного возрождения – Мыколе Хвылевому и Юлиану Шполу.

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