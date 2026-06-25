Украинские 2 копейки можно продать за 30 тысяч: в каком году должна быть выпущена монета

Некоторые старые 2-копеечные монеты могут принести своим владельцам большие деньги. Ведь из-за их особенностей коллекционеры готовы платить за такие монеты тысячи гривен. Например, стоимость 2 копеек 1992 года может достигать 30 000 грн.

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Впрочем, объяснили специалисты ресурса "Монеты-ягодки", шанс найти такой экземпляр очень небольшой. Ведь это пробная монета, которая не была запущена в обращение.

"2 копейки 1992 года никогда не были в обращении, поэтому вряд ли вы их найдете. Цена на 2 копейки 1992 г. стабильно высока и может достигать 30 000 грн. Если монета из немагнитной стали, то ее стоимость выше", – рассказали специалисты.

При этом они призвали украинцев остерегаться мошенников, которые под видом ценного экземпляра могут попытаться продать подделку. Опознать же аферистов можно по цене, которую они запрашивают за монету.

"Будьте внимательны, если вам предлагают купить "редкие" 2 копейки по низкой цене, это скорее всего подделка. Перед покупкой лучше проконсультироваться с нумизматами", – акцентировали специалисты.

Нацбанк выпустит новые 20 грн

В то же время, Национальный банк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 20 грн, отчеканенную из серебра. Ожидается, что она, появится в августе и будет посвящена юбилею обретения нашим государством независимости.

Вместе с тем, о новых 20 грнизвестно немного – лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом до 5 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 50 мм.

Масса драгоценного металла в чистоте составит 62,2 г.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, Нацбанк не будет в ближайшее время менять дизайн монет 1 и 2 грн. Однако в будущем такая возможность не исключается.

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