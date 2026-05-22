Украинка захотела заменить льготную пенсию на обычную: что ей ответил суд

В Украине суд отказал в перерасчете пенсии женщине, которая получала льготную пенсию и по достижении 60 лет хотела перейти на обычную пенсию по возрасту с новым показателем средней зарплаты. Суд пришел к выводу, что льготная пенсия по возрасту и обычная пенсия по возрасту являются одним видом пенсионного обеспечения, поэтому оснований для нового расчета нет.

Видео дня

Такое решение принял Винницкий окружной административный суд по делу №120/16991/25, обратила внимание "Судебно-юридическая газета". Так, женщина получала пенсию с 2013 года как мать ребенка с инвалидностью.

После достижения общего пенсионного возраста она обратилась в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с заявлением о переводе на пенсию по возрасту на общих основаниях. Она просила применить для расчета показатель средней зарплаты за 2022-2024 годы, что могло увеличить выплаты.

Однако Пенсионный фонд отказал, объяснив, что льготная пенсия по возрасту не является отдельным видом пенсии. Соответственно, повторное назначение пенсии по возрасту с новым показателем средней зарплаты законом не предусмотрено.

Истица обжаловала этот отказ в суде. Она требовала признать действия ПФУ противоправными и обязать провести новый перерасчет.

Суд при рассмотрении дела сослался на позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 22 октября 2024 года по делу №300/5450/23. Тогда судебная палата отметила, что пенсия по возрасту на льготных условиях является разновидностью обычной пенсии по возрасту, а не отдельным видом пенсионного обеспечения.

Суд также подчеркнул, что закон позволяет применять новый показатель средней зарплаты лишь в отдельных случаях, прямо предусмотренных законодательством. Например, при первом переходе с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту.

В итоге суд отказал в удовлетворении иска. Он оставил в силе отказ Пенсионного фонда в перерасчете пенсии.

Напомним, в целом судебные споры с ПФУ относительно правомерности расчета пенсионных выплат приобретают все больший масштаб. Особенно остро этот вопрос встал после того, как в Законе "О Государственном бюджете на 2025-й" и правительственном постановлении №1 от 3 января 2025 года были прописаны понижающие коэффициенты для ограничения максимальных выплат.

Из-за этих ограничений получатели крупных выплат начали массово судиться с ПФУ, пытаясь вернуть прежние объемы финансирования, которые иногда достигают сотен тысяч гривен. А неравномерность судебных решений создает прецеденты, когда рядовые граждане получают отказы в перерасчетах, а бывшие представители правоохранительных и судебных органов продолжают бороться за привилегированные условия обеспечения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что декрет может "исчезнуть" из страхового стажа украинок. Чтобы точно не потерять право на пенсию или ее часть, нужно заранее выполнить несколько требований.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!