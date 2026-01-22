Украинец выиграл суд против ВЛК, но "Укрпочта" потеряла письмо: теперь компания должна заплатить компенсацию морального ущерба

Холодногорский районный суд Харькова обязал "Укрпочту" выплатить своему клиенту компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. грн. Мужчина выиграл суд против ВВК, однако "Укрпочта" не доставила письмо с приглашением на повторную медицинскую комиссию.

Об этом говорится в материалах дела №639/5289/25. Истец в суде требовал пересмотра справки военно-врачебной комиссии Государственного управления "ТМО МВД Украины в Харьковской области". Иск он выиграл. Еще в сентябре 2024-го открыли исполнительное производство, мужчину пригласили в ЦМ/ВЛК для проведения контрольного медицинского обследования в условиях госпиталя.

Истец проходит военную службу и считает, что имеет основания уволиться из-за своего состояния здоровья. "Также проинформировано, что для проведения военно-врачебной экспертизы необходимо предоставить из подразделения по месту службы направление на медицинский осмотр, медицинскую и служебную характеристики, другую медицинскую документацию", – говорится в материалах дела.

Письмо от ЦИК ему направили "Укрпочтой" еще в августе 2024-го. Однако почтовое отправление возвращено по истечении срока хранения. Истец приглашение на комиссию не получил, поэтому на нее не явился. "Поскольку истец в период с 28.08.24 по 11.09.2024 никоим образом не был уведомлен о поступлении на указанный адрес отправления с трекингом № 0411600022784, то оно действительно не было получено", – говорится в решении суда.

Истец отмечает, что ему причинен моральный вред, не было реализовано право на увольнение со службы по состоянию здоровья. Кроме того, истец был вынужден тратить собственные ресурсы на юридическую помощь, долговременные переписки что привело к появлению переживаний и обострения хронических болезней.

"Укрпочта" в суде заявила, что истцом не предоставлено достаточно доказательств причинения морального вреда, причинно-следственной связи и вины.

Однако суд рассмотрел иск и принял решение удовлетворить его частично. Мужчине должны заплатить моральный ущерб в размере 20 тыс. грн. "Иск к Акционерному обществу "Укрпочта" о признании прав потребителя услуг нарушенными и взыскании морального вреда – удовлетворить частично. Взыскать с АО "Укрпочта" моральный ущерб в размере 20 000 (двадцать тысяч) грн", – говорится в решении суда.

Как ранее писал OBOZ.UA, бывшая работница "Укрпочты" подала иск против компании спустя семь лет после своего увольнения. Она написала заявление на увольнение по собственному желанию еще в 2018 году, а в 2025-м заявила, что ее уволили без всякой причины, и в суде потребовала 673,8 тыс. грн компенсации за вынужденный прогул.

