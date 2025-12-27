Украинец после пополнения карты был вынужден заплатить банку 30%: потому что не смог объяснить происхождение средств

Хортицкий районный суд Запорожья обязал "Акцент-Банк" вернуть клиенту 34,7 тыс. грн комиссии, а также заплатить пеню в 115,6 тыс. грн, 5 тыс. грн в качестве компенсации морального вреда и восстановить счет. Клиент подал иск после того, как банк заблокировал его счет из-за якобы подозрительных пополнений. Мужчина не смог предоставить документы, чтобы подтвердить источник доходов. Тогда банк предложил заплатить комиссию в размере 30% с суммы на счете для того, чтобы забрать средства, которые остались на карте.

Как говорится в материалах дела 337/4658/25, суд признал такие действия "Акцент-Банка" незаконными. В решении, которое принято 24 декабря, суд обязал восстановить счет, а также заплатить пеню и компенсацию морального вреда.

В суде прослушали разговор между клиентом и представителем банка. Мужчине объяснили, что карточку заблокировали из-за подозрительных поступлений средств 23-24 мая 2025 года. Клиенту банка предложили предоставить квитанции, чтобы объяснить пополнение. Клиент не смог объяснить операции, поэтому ему предложили заплатить комиссию, которая фактически является штрафом, в размере 30% за снятие оставшихся средств со счета.

В процессе разговора сотрудник банка говорит истцу, что:"Если документов нет, банк предлагает списание комиссии, сумма с обеих карточек будет составлять 67379,19 гривен, если документов у вас вообще нет, при закрытии вашего счета, мы снимем данную сумму, остаток вы забираете себе, а счет закрывается. Карточкой после этого пользоваться не сможете".

На вопрос истца как ему подтвердить эти операции, сотрудник банка повторно отмечает, что ему необходимо предоставить квитанции о переводе средств на его счет за 23-24 мая.

Также аудиозапись содержит разговор "Ивана специалиста по мониторингу операций" и истца, относительно согласия на списание комиссии. В процессе разговора сотрудник банка отмечает "Вы согласны на списание комиссии при закрытии счета. Правильно?" .

Клиент ответил: "Ну там, чтобы мне открыли карточки, надо снять там 30%, там что-то такое". На что сотрудник банка отмечает: "Смотрите, банк предлагает списание комиссии при закрытии счета, сумма будет составлять 67379,19, остаток средств можете забрать себе и перевести на другой счет другого банка". Истец отмечает: "Да я согласен, это меня устраивает".

Однако в результате вместо 67,3 тыс. грн сняли комиссию только с одного из счетов, сумма составила 37,4 тыс. грн.

Однако суд решил, что банк не имеет права определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие ограничения его права по распоряжению денежными средствами, не предусмотренные законом, договором между банком и клиентом или условиями обременения, предметом которого являются имущественные права на денежные средства, находящиеся на банковском счете.

Суд решил обязать "Акцент-Банк":

восстановить счет;

вернуть всю комиссию (37,4 тыс. грн);

заплатить пеню за период, когда был заблокирован счет (88 дней) – 115,6 тыс. грн;

заплатить 5 тыс. грн в виде компенсации морального вреда.

