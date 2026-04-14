Украинец пошел в суд и заставил ПФУ доплатить тысячи гривен: что известно о деле

Гражданин обратился в суд из-за отказа Пенсионного фонда (ПФУ) пересчитать пенсию с учетом новой средней зарплаты и индексации, при рассмотрении выяснилось, что ему фактически назначили новый вид пенсии, но посчитали ее по старым показателям. Суд признал такие действия незаконными и обязал провести полный перерасчет и выплатить недополученные средства.

Об этом говорится в постановлении Черкасского окружного административного суда по административному делу № 580/135/26. Истец обратился в суд из-за того, что при назначении пенсии по возрасту в 2023 году ему не учли актуальный показатель средней заработной платы в Украине.

Вместо этого орган Пенсионного фонда использовал устаревшие данные, которые применялись еще при предыдущем виде пенсии. Речь идет о ситуации, когда человек ранее получал пенсию за выслугу лет, а впоследствии перешел на пенсию по возрасту. Формально это выглядело как "перевод", но фактически, как назначение нового вида пенсии, именно этот нюанс стал ключевым в судебном разбирательстве.

Суд установил, что в таких случаях должен применяться не старый показатель, а новый – средняя зарплата за три года перед назначением пенсии, в этом деле это 2020-2022 годы. Иначе говоря, если человек фактически получает новую пенсию, ее должны считать по актуальным экономическим показателям, а не "привязывать" к прошлым выплатам.

Кроме неправильной базы расчета, суд обнаружил еще одно нарушение – отсутствие полноценной индексации. Согласно законодательству, пенсии в Украине ежегодно должны пересчитываться с 1 марта с применением специальных коэффициентов. В этом деле Пенсионный фонд этого не сделал, суд обязал провести индексацию с учетом таких коэффициентов:

2023 год – 1,197;

2024 год – 1,0796;

2025 год – 1,115.

А также учесть среднюю зарплату на уровне 12 236,71 грн. В итоге суд признал действия Пенсионного фонда противоправными и обязал:

провести полный перерасчет пенсии;

применить актуальный показатель средней зарплаты;

начислить индексацию за несколько лет;

выплатить задолженность, начиная с июля 2025 года.

Кроме того, суд постановил компенсировать истцу судебные издержки. Эксперты отмечают, что после этого решения больше украинцев могут обращаться в суд с подобными требованиями. Особенно это касается тех, кто:

оформлял пенсию после 2020 года;

менял вид пенсии;

не получал полной индексации.

Проблема часто связана с разной трактовкой законодательства, ПФУ нередко рассматривает смену вида пенсии, как технический переход, а не как новое назначение. Однако суд четко дал понять, что если меняется закон, по которому назначается пенсия, – это новый расчет, а не продолжение старого.

