Украинец отсудил у Ощадбанка десятки тысяч гривен моральной компенсации: также банк вернул клиенту почти 130 тыс. грн

Барский районный суд Винницкой области обязал Ощадбанк вернуть клиенту 129,4 тыс. грн, которые списали с его счета и заплатить ему 30 тыс. грн морального ущерба. Клиент стал жертвой мошеннических действий.

Как говорится в решении суда по делу 125/2156/23, мошенники украли 117 тыс. грн: банк отказал возвращать средства (к ним также добавились проценты). Поэтому истец решил обратиться в суд.

Еще в июле 2023 года со счета истца в Ощадбанка неизвестные сняли 117,7 тыс. грн. Он сообщил об этом и правоохранителям, и банку. Средства отправили на счета Монобанка. В суде истец требовал отменить сделки, в результате принято решение:

считать недействительным перевод на сумму 9,9 тыс. грн;

в размере 15 тыс. грн;

в размере 48 тыс. грн;

в размере 10 тыс. грн;

в размере 4 тыс. грн;

в размере 4 тыс. грн;

в размере 4,8 тыс. грн;

в размере 8 тыс. грн;

в размере 4,8 тыс. грн.

"Признать кредитную задолженность по счету в сумме 11570 гривен 96 копеек безосновательной и возникшей не по вине. Взыскать с Акционерного общества "Державний ощадний банк України" в пользу истца безосновательно списанные с его счетов средства в общей сумме 129 494 (сто двадцать девять тысяч четыреста девяносто четыре) гривны 96 копеек", – говорится в решении суда.

Кроме того, еще 30 тысяч гривен банк должен заплатить в счет возмещения морального ущерба. Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана непосредственно в Винницкий апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его провозглашения.

Как сообщал OBOZ.UA, за подозрительные операции блокируют и карточки физических лиц. К примеру, финансовые учреждения замораживают счета после подозрительных переводов, если клиент не мог документально подтвердить происхождение средств. В то же время, все чаще штрафуют и банки: из-за того, что они не слишком тщательно проверяли своих клиентов и пропустили нарушения.

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