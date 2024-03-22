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Удастся продать за много денег? Чего стоят старые украинские 2 копейки

Роман Костюченко
Личные финансы
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Чего стоят старые украинские 2 копейки

Украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые монеты в 2 копейки. Дело в том, что они высоко ценятся среди коллекционеров, а потому те готовы платить за них тысячи гривен.

Так, монету 1994 года разновидности 2(10 к.)АА можно продать, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", по цене от 4 500 грн. Эту монету можно узнать по широкому канту аверса (лицевой стороне).

"При чеканке аверса монеты использовался штемпель от 10 копеек 1994 года. Широкий кант получился из-за того, что диаметр штемпелей для 10 копеек меньше, чем для 2 копеек. Разновидность 2(10 к.)АА нумизматы часто называют "перепутка", – объясняют специалисты.

Украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые монеты в 2 копейки

Также ценятся 2 копейки 1996 года разновидности 1АА из алюминия. Их можно продать за 800-1000 грн. А такие же монеты, но из немагнитной стали – за 1500-1700 грн.

"2 копейки 1996 года – монета, входившая в коллекционный набор НБУ. Сначала отчеканили около 2 тыс. экземпляров из нержавеющей стали, однако НБУ не разрешил включить эти монеты в набор. После этого отчеканили монеты из алюминия, которыми комплектовали наборы. 2 копейки 1996 г. встречаются не только в наборах, их неоднократно находили в обращении", – рассказывают нумизматы.

Такие 2 копейки можно дорого продать

За 2 копейки 2003 года можно выручить от 1800 грн 5000 грн. Нумизматы объясняют: такие монеты являются редкостными – их чеканили небольшим тиражом для годового набора НБУ.

"Однако набор так и не выпустили. А монеты, скорее всего, попали в обращение", – сообщают специалисты.

За 2 копейки 2003 года можно выручить от 1800 грн 5000 грн

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские 50 копеек 1992 года редкой разновидности продали на аукционе за 12 001 грн. При этом во время торгов монета подорожала более чем в 6 000 раз – первая ставка составила 2 грн.

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