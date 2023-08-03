Учителей обязали вернуть 6500 грн єПідтримки государству: официальное заявление МОН

Педагогов государственных образовательных учреждений обязали вернуть 6500 грн, которые выдавали по программе єПідтримка в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Речь идет только о тех учителях и преподавателях, которые получили эти деньги, – это более 3000 человек.

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Об этом официально сообщили в Министерстве образования и науки (МОН) Украины. Там объяснили, что в бюджетных учреждениях выплата зарплат не прекращалась, а помощь по программе имели право получать лишь те украинцы, которые лишились заработка.

При этом важным условием была работа на на условиях трудового договора и не в бюджетных учреждениях. "Работники сферы образования не подпадали под эту категорию, потому что они не теряли работу и продолжали получать заработную плату из бюджета. Однако некоторые из них подали заявку на выплату 6500 грн через программу єПідтримка " – говорится в сообщении.

Теперь правительство инициировало возврат неправомерно полученных средств работниками бюджетных учреждений. Процесс затронул в том числе и учителей.

"МОН направило информационные письма руководителям учреждений, предприятий, принадлежащих к сфере его управления, о необходимости возврата средств сотрудниками. Согласно информации Минэкономики, на 29.06.2023 средства не вернули 3247 работников бюджетных учреждений сферы науки и образования", – отметили в министерстве.

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