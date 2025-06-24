У ВПЛ осталась всего неделя: переселенцев в Украине начнут лишать выплат

С 1 июля в Украине начнут регулярно проверять внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые находятся за границей дольше 90 дней. Тех, кто не пройдет проверку, лишат статуса, но после возвращения в Украину его можно будет восстановить.

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Согласно постановлению Кабинета министров от 4 апреля 2025 г. №376, такие проверки будут осуществляться ежемесячно. ВПЛ которые находятся за границей более 90 дней подряд без уважительной причины, аннулируют их статус. К уважительным причинам относятся документально подтвержденные:

служебная командировка;

стажировка;

лечение или реабилитация;

оздоровление детей;

уход за больными детьми;

пребывание в учреждениях здравоохранения, судебных и правоохранительных органах;

смерть членов семьи лица и его родственников.

О проверке внутренне перемещенных лиц будут информировать не позднее чем за два календарных дня по телефону или другим средством связи. Если лица не будет дома, об этом нужно заранее предупредить – тогда проверку перенесут на две недели.

В случае отсутствия без предупреждения составляется акт, обязывающий ВПЛ явиться в орган соцзащиты в течение 14 дней. Если в течение 30 календарных дней ВПЛ не появится, со следующего месяца выплаты будут остановлены. Статус можно восстановить по заявлению лица.

Кроме того, с 1 июля в Украине планируют переписать правила для переселенцев, обновив процедуру регистрации и взаимодействия с государственными сервисами. Это должно упростить бюрократию, улучшить контроль за получателями помощи и сделать систему поддержки более прозрачной.

Среди прочего изменения расширят перечень доступных электронных услуг в "Дії". В частности переселенцам позволят самостоятельно:

сообщать об отказе от справки ВПЛ ;

; фиксировать смену места жительства ;

; регистрировать выезд за границу на постоянное проживание;

на постоянное проживание; подтверждать возвращение домой ;

; сообщать о других изменениях, влияющих на статус.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) могут экономить на оплате аренды жилья, даже если они арендуют его с другим ВПЛ. Для этого они могут объединиться в совместное домохозяйство и подать заявку на начисление субсидии, но договор найма все равно должен подписать только один арендатор.

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