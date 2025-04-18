У ВПЛ осталось менее трех месяцев: в Украине перепишут правила для переселенцев

В Украине планируют переписать правила для переселенцев, обновив процедуру регистрации и взаимодействия с государственными сервисами. Изменения вступят в силу менее чем через 2,5 месяца – 1 июля.

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Как сообщает издание "На пенсии", изменения прописаны в постановлении Кабинета министров №376, и часть из них уже действует. Их цель – упростить бюрократию, улучшить контроль за получателями помощи и сделать систему поддержки более прозрачной.

Среди прочего изменения расширят список доступных электронных услуг в Дії В частности, переселенцам разрешат самостоятельно:

сообщать об отказе от справки ВПЛ ;

; фиксировать смену места жительства ;

; регистрировать выезд за границу на постоянное проживание;

на постоянное проживание; подтверждать возвращение домой ;

; сообщать о других изменениях, влияющих на статус.

Внутри перемещенных лиц (ВПЛ) обяжут регистрироваться по новому адресу, если они выезжают на лечение в другой город более чем на 15 дней. Для изменения регистрации выделяется 60 дней, в противном случае статус ВПЛ может быть отменен.

Военные получили право на справку ВПЛ. Они могут ее оформить, если:

зарегистрированы или фактически проживали на оккупированных территориях либо в зонах боевых действий;

потеряли жилье в результате войны, обстрелов или терактов.

Изменения будут касаться и отмены статуса ВПЛ. Список причин для такого решения дополнили:

фиктивный адрес – если человек фактически не проживает по указанному адресу;

пребывание за границей более 90 дней без уважительных причин. В то же время по возвращении в Украину аннулированный статус можно восстановить, повторно подав заявку через ЦПАУ или Дію.

Кроме того, как уже сообщал OBOZ.UA, из-за неточностей, влияющих на социальные выплаты гражданам, пострадавшим из-за полномасштабной войны РФ, в Украине обновят перечень временно оккупированных территорий. В настоящее время поданы запросы в Донецкую областную военную администрацию и Министерство обороны Украины для уточнения периодов боевых действий в Мариуполе. Кроме того, была начата проверка периодов ведения боевых действий на территории других громад и населенных пунктов.

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