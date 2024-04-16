У украинцев с помощью популярного мессенджера могут украсть все деньги с карты: как распознать опасность

В Украине злоумышленники распространяют через мессенджер WhatsApp сообщения о добавлении финансового счета и поступлении на него больших сумм средств. Сообщения содержат ссылки на подконтрольные аферистам сайты, при переходе по которым система просит авторизоваться и ввести платежные данные.

Об этом сообщает Киберполиция. Отмечается: таким образом мошенники могут оставить украинцев без денег.

"Соответствующую информацию могут использовать злоумышленники для доступа к онлайн-банкингу жертв. И опустошать их счета", – говорится в сообщении.

Как не стать жертвами фишинговых мошенников

В то же время правоохранители напоминают: чтобы не стать жертвами фишинговых мошенников, нужно придерживаться ряда правил. В частности:

не переходить по неизвестным и подозрительным ссылкам;

⁠не вводить на таких сайтах персональную информацию и данные банковских карт;

⁠игнорировать сообщения от незнакомцев, отправленных в sms-сообщениях, мессенджерах, электронных письмах, а также телефонные звонки, в которых сообщается о больших выигрышах;

блокировать пользователей, которые отправляют такие сообщения;

подавать жалобы модераторам соответствующего мессенджера на таких пользователей.

У украинцев воруют деньги с помощью Telegram

Также мошенники выманивают у украинских пенсионеров деньги, притворяясь представителями госучреждений. Для этого они создают в Telegram каналы с названиями этих учреждений и их символикой – и обманным путем получают личные и банковские данные пенсионеров.

"Злоумышленники создают телеграм-каналы, где выманивают личные и банковские данные пенсионеров от имени государственных учреждений. …При этом используется символика государственных учреждений или вымышленных организаций, якобы помогающих пенсионерам. Для маскировки такие сообщения разбавляются разными материалами и жизненными советами", – рассказали в Киберполиции.

При этом правоохранители опубликовали пример сообщения о "помощи" от мошенников. В нем те предлагают вступить в якобы курируемый Пенсионным фондом некий Клуб пенсионеров, "где публикуется информация о помощи и льготах для граждан пенсионного и предпенсионного возраста".

"Советуем проверять информацию о доступных пенсионерам социальных услугах на официальном сайте Пенсионного фонда Украины или обратиться непосредственно в свое управление ПФ по месту жительства. В то же время информацию об услугах для малозащищенных групп населения можно узнать в Управлении социальной защиты", – отметили правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, также мошенники начали пытаться забирать чужие посылки на "Новой почте" по поддельным документам. Действуют они группами по несколько человек и работают с посылками, которые получатель отказывается принимать и отправляет назад.

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