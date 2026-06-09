У украинцев остался последний день: какую важную процедуру следует выполнить

Сегодня завершается формальный переходный этап для оцифровки трудовых книжек в Украине, однако сама процедура остается доступной и после дедлайна. Оцифровать ее можно, сделав скан-копии страниц трудовой книжки и загрузив их через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или передав документы через работодателя или сервисный центр.

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О том, как правильно выполнить оцифровку информирует ПФУ. Оцифровать трудовую книжку можно несколькими способами – самостоятельно, через работодателя или в сервисном центре.

Самый распространенный вариант – онлайн-подача через вебпортал ПФУ. Для этого работнику нужно:

сделать качественные цветные скан-копии всех страниц трудовой книжки;

загрузить их в раздел "Электронная трудовая книжка";

проверить статус документов в личном кабинете.

Также предприятия могут централизованно подавать документы своих сотрудников, что упрощает процесс для большого количества работников. После загрузки документов пользователь может проверить, была ли трудовая книжка оцифрована. Для этого в личном кабинете на портале ПФУ нужно:

зайти в раздел "Электронная трудовая книжка";

просмотреть вкладку со скан-копиями;

проверить результат в блоке оцифрованной электронной трудовой книжки.

Таким образом, граждане могут в любой момент контролировать процесс формирования цифрового учета своего стажа. В случае потери бумажного документа, в частности из-за войны или уничтожения архивов, стаж можно подтвердить другими способами. Среди них:

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трудовые договоры и контракты;

справки с места работы;

приказы о приеме и увольнении;

данные о начислении заработной платы.

Если предприятие находится на оккупированной территории или уничтожено, закон позволяет подтверждать стаж даже через свидетельства двух коллег, которые имеют собственные подтверждающие документы. В Пенсионном фонде Украины отмечают, что 10 июня 2026 года – это завершение переходного периода, а не окончательное закрытие системы. Даже после этой даты:

представление скан-копий трудовых книжек продолжится;

электронная система останется открытой;

процесс перехода на цифровой учет стажа будет продолжаться постепенно.

Самое важное, что украинцам не грозит потеря страхового стажа из-за того, что документы не были оцифрованы вовремя. В ПФУ отдельно подчеркивают, что распространенные в сети слухи о штрафах или аннулировании трудовых книжек не соответствуют действительности.

Законодательство не предусматривает никаких санкций для работников или работодателей за несвоевременную оцифровку. Бумажные трудовые книжки остаются действующими документами и сохраняют юридическую силу, особенно для подтверждения стажа, приобретенного до 2004 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют полностью изменить систему пенсий, введя двухкомпонентную модель – базовую государственную и страховую в зависимости от стажа и взносов. Также власти хотят сократить разрыв между наименьшими и наибольшими пенсиями и постепенно отказаться от специальных пенсионных привилегий.

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