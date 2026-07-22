У украинцев осталось менее 10 дней: у кого 1 августа исчезнут деньги с карты
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Украинцам необходимо до 31 июля использовать все выплаты, начисленные за покупки, совершенные в рамках государственной программы "Национальный кэшбэк". Кэшбэк, оставшийся на картах по состоянию на 1 августа, автоматически вернется в государственный бюджет.
Об этом сообщили в Дії. Это связано с началом нового расчетного периода.
Важные детали и сроки
Все накопления на карте необходимо потратить до 31 июля 2026 года включительно (ранее крайним сроком было 30 июня, но эту дату продлили). В начале июля на карты поступила выплата за покупки, совершенные в апреле (в том числе и кэшбэк за топливо) – эти средства и подлежат использованию до конца месяца.
"Согласно обновленным правилам программы "Национальный кэшбэк" порядок выплат кэшбэка за май и июнь несколько изменился. Кэшбэк, накопленный в мае и июне, поступит двумя отдельными платежами постепенно в августе", – пояснили в Дії.
На какие нужды можно потратить средства
- Оплата коммунальных услуг.
- Почтовые услуги.
- Продукты питания отечественного производства.
- Украинские лекарства и медицинские изделия.
- Книги и другая печатная продукция.
- Пожертвования на благотворительность (включая поддержку ВСУ).
Процентные начисления по программе
- 5% – на продукты питания, товары для автомобиля, сада, огорода и аптечный ассортимент;
- 15% – на непродовольственную группу (одежду, обувь, бытовую технику, игрушки, товары для ремонта и хобби), а также на гречневую и овсяную крупы, макароны, мягкие и твёрдые сыры.
Кэшбэк на топливо (начислялся до 31 мая):
- 15% – за покупку дизельного топлива;
- 10% – за бензин;
- 5% – за сжиженный газ.
Установленные лимиты выплат:
- до 500 гривен в месяц – за покупку топлива;
- до 3000 гривен в месяц – общий максимум в рамках программы.
Также OBOZ.UA сообщал, что украинцы со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ) имеют право на ежемесячную государственную помощь на проживание. Выплата оформляется на срок до 30 месяцев и дает право на начисление 2000-3000 тыс. грн на человека, которые поступают в два этапа – до 15 и до 28 числа.
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