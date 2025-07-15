У украинцев могут забрать часть пенсии: почему и как этого не допустить

Украинские пенсионеры обязаны сообщать Пенсионный фонд о трудоустройстве или начале ФЛП — иначе им могут ежемесячно отчислять до 20% пенсии для возврата переплаты. Своевременное информирование позволяет избежать финансовых потерь и судебных решений.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Там отмечают, что пенсия — это не только основная выплата, но и совокупность дополнительных надбавок, часть из которых назначается исключительно неработающим пенсионерам .

Поэтому трудоустройство или открытие ФЛП автоматически отменяет право на некоторые из них. Если пенсионер не сообщит об изменении статуса – возникает "переплата", которую придется вернуть.

Все пенсионеры обязаны в течение 10 дней информировать ПФУ о любом официальном трудоустройстве или увольнении. Аналогичное правило действует и для лиц, которые начинают или прекращают предпринимательскую деятельность.

"Необходимость уведомления связана с тем, что к пенсии могут устанавливаться доплаты, надбавки или повышения, которые предоставляются только тем, кто не работает", – объясняют в Пенсионном фонде. Если работник-пенсионер не подает уведомление, фонд не знает об изменениях и продолжает выплачивать надбавки. Впоследствии эти "лишние" суммы считаются чрезмерными выплатами, а следовательно — подлежат возврату.

Как возвращают переплаченные средства

добровольно – когда пенсионер сам признает ошибку и соглашается вернуть средства;

– когда пенсионер сам признает ошибку и соглашается вернуть средства; принудительно – через суд или по решению органа ПФУ.

В случае принудительного взыскания Пенсионный фонд имеет право ежемесячно удерживать до 20% суммы пенсии, пока весь "долг" не будет погашен. Этот процесс может длиться месяцами, а иногда и годами – в зависимости от объема излишне выплаченных сумм.

Пенсионерам важно помнить, что даже отсутствие фактического дохода от предпринимательской деятельности не отменяет статуса "работающего лица". Если пенсионер открыл ФЛП, но не имеет прибыли, он все равно считается работающим — а значит, ему не должны начислять надбавки, предусмотренные только для неработающих. Это одна из самых распространенных ошибок, из-за которой возникает задолженность перед ПФУ.

Как уведомить ПФУ об изменениях

лично, обратившись в сервисный центр ПФУ;

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда – для этого нужно иметь электронную цифровую подпись (КЭП).

В каждом случае нужно предоставить документы, подтверждающие факт трудоустройства или увольнения, а также заполнить соответствующее заявление. Если уведомление не будет подано в течение 10 дней, а пенсионер будет получать повышенные выплаты, ПФУ имеет право признать эти суммы излишне начисленными и требовать возврата.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в 2026-м минимальную пенсию повысят с 2361 до 2564 грн в месяц. Такие планы предусмотрены в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы.

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