У украинцев будут забирать землю: для правильного оформления остались считанные месяцы

В Украине земельные паи, на которые еще правильно не оформили право собственности, будут забирать и отдавать местным общинам. Этот процесс будет начат 1 января 2025 года. Уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что этот срок следует продлить.

"Эта норма и срок в Законе появилась в 2019 году, еще до полномасштабного вторжения РФ. Хотя определили дедлайн оформление права собственности на землю – 1 января 2025 года, пока это выглядит неуместным из-за оккупации Россией территорий Украины, а также потому, что миллионы людей вынуждены были покинуть свои дома", - отметил Дмитрий Лубинец, говорится в сообщении на сайте уполномоченного.

Уполномоченный отметил, что в результате боевых действий сотни тысяч гектар сельскохозяйственных земель остаются непригодными к использованию из-за загрязнения минно-взрывными предметами, в том числе и на деоккупированных территориях.

В связи с этим омбудсман направил обращение в Комитет Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике относительно необходимости законодательного урегулирования вопроса переноса сроков. Кроме того, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №11150. В нем авторы предлагают продлить срок оформления права собственности на землю с 2025 по 2028 год. По мнению Уполномоченного, во время военного положения установление конкретных дат нецелесообразно, поскольку невозможно спрогнозировать продолжительность боевых действий на территории Украины.

"В этой связи уместно было бы рассмотреть вариант внедрения более гибких сроков, в частности после истечения одного года со дня прекращения или отмены военного положения в Украине. Об этом сообщил Председателю вышеупомянутого комитета", – пояснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине землю, на которую не оформлено право собственности (неистребованная земельная доля), начнут отдавать местным общинам. Начаться этот процесс должен 1 января 2025 года. Таким образом, украинцы или их наследники, не получившие соответствующих документов, будут считаться отказавшимися от получения земли.

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