Без документов начнут забирать землю: что нужно оформить украинцам

В Украине землю, на которую не оформлено право собственности (неистребованная земельная доля), начнут отдавать местным громадам. Начаться этот процесс должен 1 января 2025 года. Таким образом, украинцы – или их наследники, – не получившие соответствующие документы, будут считаться отказавшимися от получения земли.

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык. Он отметил:

такие участки будут признаны бесхозными и отдадут в собственность громаде, на территории которой они расположены;

всем, кто не заменил сертификаты на земельную долю (пай) на выписку из Реестра имущественных прав на право собственности на земучасток, нужно "срочно оформить право собственности".

"В соответствии с ч. 4 и 5 ст. 13 Закона Украины "О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков владельцам земельных долей (паев)", в случае если до 1 января 2025 года владелец неистребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, он считается отказавшимся от получения земельного участка", – говорится в сообщении.

В Украине резко подорожала земля

В то же время, в Украине ощутимо подорожала земля сельхозназначения. Так, по итогам первого квартала 2024 года (январь-март):

капитализация рынка увеличилась на 202,5 млрд грн, а цена на землю выросла на 11,2% – до средних 42 тыс. грн;

количество сделок купли-продажи земель сельхозназначения увеличилось на 7%.

"Несмотря на полномасштабную войну и довольно ограниченную модель, рынок сельскохозяйственных земель в Украине успешно развивается. Ярким свидетельством тому является недавнее решение Нацбанка об увеличении коэффициента ликвидности сельхозземель с 0,35 до 0,5. Это уже открыло возможность для агросектора и землевладельцев привлечь дополнительное финансирование на сумму 25 млрд долларов", – отметили аналитики open4business.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы начали активно скупать недвижимость, причем как жилье, так и земельные участки. Так, в 2023 году этот показатель увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2022-м. Вкладываться жители страны больше предпочитают в землю, чем в жилье – в 2023-м земельных участков было приобретено в 1,3 раза больше, чем квартир и домов.

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