У некоторых пенсионеров летом возрастут пенсии: кто может рассчитывать на доплату

Пенсии украинцев старше 70 лет возрастут благодаря автоматическим возрастным надбавкам, а нуждающимся в уходе пенсионеры старше 80 лет получат дополнительную финансовую помощь. Это повышение призвано поддержать самые уязвимые слои населения.

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Об этом рассказывает Пенсионный фонд Украины. Украинские пенсионеры могут ожидать увеличения своих пенсий благодаря специальным надбавкам и доплатам.

Хотя плановая индексация на грядущее лето не предусмотрена, определенные категории пенсионеров все же получат повышение выплат. Украинские пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на специальные возрастные надбавки к своим пенсиям:

лица от 70 до 74 лет включат дополнительно 300 гривен;

включат лица в ид 75 до 79 лет включают дополнительно 456 гривен;

включают человека от 80 лет получат дополнительно 570 гривен.

Эти доплаты начисляются автоматически и прилагаются к основному размеру пенсии. Однако такие надбавки получат только те, кто имеет пенсионные выплаты менее 10 340,35 гривны.

Пенсионеры также могут получить дополнительную надбавку из-за ухудшенного состояния здоровья. Эта доплата составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, что сейчас составляет 944 гривны.

Для получения этой надбавки пенсионер должен подтвердить ухудшающееся состояние здоровья документально. В каких условиях предоставляется эта доплата:

пенсионер старше 80 лет;

лицо проживает самостоятельно и нуждается в уходе от посторонних лиц;

гражданину начисляется пенсия по возрасту.

С апреля 2024 года также изменились минимальные выплаты для пенсионеров старше 65 лет, имеющих полный стаж. Теперь гарантированные пенсии этих лиц составляют 3200 гривен. Это связано с ростом минимальной зарплаты до 8 тысяч гривен.

Также в течение апреля были перечислены выплаты работающих пенсионеров при условии, что они приобрели минимум 24 месяца стажа. Доплата за каждый дополнительный год составляет 23,61 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в бюджете на 2025 год не планируют повышение прожиточных минимумов (вместе с минимальной пенсией), а также минимальной зарплаты. В бюджетной декларации предусмотрели замораживание соцстандартов до 2027 года.

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