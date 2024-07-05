Какими будут пенсии и минималка в 2025-м: в правительстве уже приняли решение

В Украине в бюджете на 2025-й не планируют повышения прожиточных минимумов (вместе с тем и минимальной пенсии), а также минимальной зарплаты. В бюджетной декларации предусмотрели заморозку состандартов до 2027-го.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. "Это будет катастрофа", – рассказывает OBOZ.UA о последствиях такого решения доктор экономических наук, заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько. Дело в том, что от прожиточного минимума зависит и уровень минимальной пенсии.

За два года большой войны общий уровень бедности в Украине вырос в 1,5-1,7 раза. Но "глубокая бедность" за этот же период выросла более чем в пять раз. Глубокой бедностью называют ситуацию, когда доходов не хватает на обеспечение физиологических потребностей, то есть человек вынужден недоедать. В этой категории находятся и пенсионеры, которые живут на минимальную выплату.

"Понятно, что идет война, но доходы людей не то, на чем нужно критически экономить. Экономика тоже зависит от доходов людей... Только за два года большой войны масштабы бедности выросли в 1,5-1,7 раза. А вот когда мы берем глубокую бедность, это доля выживающих людей, там их количество выросло более чем в 5 раз", – говорит Черенько.

OBOZ.UA пообщался с двумя представителями правительства. Оба подтвердили: в проекте бюджета как минимум на 2025 год не будет повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума. "Мы для возрастных групп минимальную пенсию повышаем отдельным решением правительства. Поэтому для большинства минимальная пенсия все равно будет расти, но что касается общего уровня минимальной пенсии и минимальной зарплаты, к сожалению, они будут заморожены", – пояснили в правительстве.

Отметим, действительно, в Украине есть сразу несколько минимальных пенсий. Например, пенсионеры в возрасте от 70 до 80 лет, имеющие страховой стаж 35 лет мужчины и 30 лет женщины, получают пенсию не ниже 3240 грн. Но эти "минимальные пенсии" получают только те, кто выполнил норму по стажу и достиг определенного возраста. Остальные пенсионеры должны получать не меньше минимальной пенсии, уровень которой зависит от прожиточного минимума для тех, кто потерял трудоспособность. Сейчас это 2361 грн, и эта цифра не будет меняться.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

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