У Кивалова ответили, как он получил самую большую пенсию в Украине: перепутали нормы закона и заявили о большом стаже

Международный гуманитарный университет назвал "недостоверной" информацию о том, что их президент Сергей Кивалов получает самую высокую пенсию в Украине в размере почти 246 тыс. грн. При этом сам размер пенсии перс-служба заведения не опровергла, зато они заявили о большом стаже Кивалова, а также о том, что в стране действует "накопительная общеобязательная система" (на самом деле не действует).

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Таким образом, в университете ответили на статью OBOZ.UA о том, как Сергей Кивалов смог стать самым богатым пенсионером. Ответ разместили на странице Международного гуманитарного университета в Facebook. При этом в самом ответе содержится недостоверная информация. Пока в Минсоце только презентовали и еще даже не рассмотрели на правительстве законопроект по запуску обязательного накопительного уровня пенсионной системы, в университете Кивалова утверждают, что он уже действует.

"Стоит отметить, что в Украине на уровне с солидарной действует накопительная система общеобязательного пенсионного страхования", – ошибочно утверждают в университете. На самом деле, обязательно накопительного уровня пенсионной системы в Украине нет. Есть частные пенсионные фонды, однако Кивалов судился с Главным управлением Пенсионного фонда Одесской области и получает наибольшую пенсию в размере 245 тыс. 990 грн. и 46 коп. с солидарного уровня пенсионной системы.

В действительности второй уровень пенсионной системы (обязательный накопительный) предусмотрен пенсионной системой, однако за десятки лет так и не был запущен. Министерский законопроект о втором уровне уже разработан, однако еще не известно, поддержит ли его правительство и Рада.

Напомним, Сергей Кивалов работает президентом Международного гуманитарного университета. Это частный вуз в Одессе, основателем которого является компания из Багамских Островов "Голден Гейт Бай Лимитед". Как уже писал OBOZ.UA, еще в 2020 году Кивалов получал пенсию в размере 14 тыс. грн. Тогда он обратился в ПФУ с просьбой произвести перерасчет. В своем заявлении он отметил, что старая норма Закона "О статусе народного депутата" позволяла получать пенсию в размере до 90% зарплаты работающего парламентария. Именно столько, с учетом стажа, и должен получать Кивалов.

Университет утверждает, что не озвучить стаж Кивалова – "замалчивание с манипулятивной целью". Они заявили, что стаж Кивалова – 50 лет . Исправляемся: согласно материалам дела, на момент назначения пенсии у Кивалова было 46 лет 9 месяцев стажа. Он продолжил работать, так что, вероятно, сейчас может иметь и 50 лет стажа. Однако пенсию он через суд повысил не за счет стажа.

В суд Кивалов принес справку о зарплате народного депутата-председателя комитета в размере 44,1 тыс. грн (с учетом надбавки), а также справку из возглавляемого им Международного гуманитарного университета. Если бы ему назначили пенсию в размере 90% зарплаты нардепа, он получил бы всего 39,7 тыс. грн. Потому он требовал учесть также зарплату из университета. И, очевидно, чтобы иметь максимально большую пенсию, возглавляющий Кивалов частный вуз резко поднял ему зарплату.

Если в октябре 2019 он получал 84,7 тыс. грн, то уже в ноябре его зарплата взлетела до 442,7 тыс. грн. грн. За несколько месяцев, до февраля 2020-го, он получал от 332,8 тыс. грн. Именно это и позволило Кивалову получить самую большую в Украине пенсию.

На письменный запрос в пресс-службу университета нам не объяснили, почему накануне перерасчета пенсии зарплату повысили с 84,7 тыс. до 442,7 тыс. грн. грн. Также объяснения нет и в "опровержении" Международного гуманитарного университета. В то же время отметили: "размер заработной платы работников определяется Университетом самостоятельно, в соответствии с принципами автономии, независимости и самоуправления учреждений высшего образования, предусмотренных Законом Украины "О высшем образовании". А также заявили о миллионах, которые уплатил Кивалов в виде налогов.

Отдельно отметим, что если бы Кивалов судился не против государственного Пенсионного фонда, а, например, против частного, никаких вопросов до размера его выплаты не было бы. В то же время бывший нардеп и действующий президент частного вуза получает наибольшую пенсию из государственного Пенсионного фонда. И это тогда как действует норма закона: пенсия от ПФУ не может быть выше 10 прожиточных минимумов (23,6 тыс. грн). Эту норму закона суд для Кивалова (как и тысяч других специальных пенсионеров) отменил. Однако в случае с господином Киваловым суд пошел дальше: посчитал ему "депутатскую пенсию" (которую уже не назначают, потому что эту норму закона отменили), однако для расчета взяли зарплату не народного депутатп, а президенту частного вуза. И в преддверии этого перерасчета зарплату в этом частном вузе резко повысили.

В университете добавили, что Кивалов "также участвовал в ликвидации Чернобыльской катастрофы и боевых действиях, поэтому имеет право на предусмотренные украинским законодательством льготы и пенсионные выплаты". Однако, возможно, представители Кивалова материалы судебного дела не читали. Ведь Кивалов повысил себе пенсию, используя старую редакцию (уже не действующую) статьи 20 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины". Ни о каких доплатах ликвидатора или участника боевых действий в судебном иске речь не идет.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине наибольшую пенсию (без учета пожизненного содержания судьи) назначили бывшему нардепу-регионалу Сергею Кивалову. Ежемесячно Пенсионный фонд платит особому пенсионеру около 246 тыс. грн. При этом еще несколько лет назад Кивалов получал большую по украинским меркам пенсию в 14 тысяч. грн. Увеличить выплату в 17 раз экснардепу помогли судья из Одессы, а также справка из возглавляемого им университета.

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