Цифра удивит: сколько можно было бы заработать, если пять лет назад купить на $1 тыс. золото

В Украине банковское золото (его можно купить и продать в отделениях некоторых банков) за 5 лет подорожало с 33,7 тыс. до 90,8 тыс. грн за тройскую унцию (31.10348 грамм). При этом покупать золото даже выгоднее долларов.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Пять лет назад тысячу долларов можно было купить за 26400 грн. За такую сумму в мае 2019 можно было купить 0,7 тройской унции золота. Сейчас такое количество золота стоит уже 64016 грн. То есть, купив на тысячу долларов золото, сохранность можно было увеличить в 2,4 раза.

В то же время, если держать сохранность в долларах, сумма увеличилась бы с 26,4 тыс. до 40 тыс. грн. То есть всего в 1,5 раза. Покупать золото гораздо выгоднее, чем покупать валюту.

Как подорожало золото

Цена золота на международных рынках достигла отметки более 2400 долларов за унцию. Это уже второй максимум за неделю, предыдущая была избита только 8 апреля. Золото подскочило к новому рекорду из-за напряженности на Ближнем Востоке, растущего интереса к безопасным активам и усилению спроса со стороны центральных банков.

За последние несколько дней цена на золото поднялась до нового рекорда, обращаясь на уровне 2400,67 долларов за унцию. Это стало следствием растущего интереса к безопасным активам, поскольку напряженность на Ближнем Востоке достигла критической точки из-за объявления о возможном нападении со стороны Ирана на Израиль.

Такая нестабильность на международных рынках подталкивает инвесторов искать защиту в золоте, рассматривая ее как безопасное убежище во время геополитических турбулентностей. Эксперты указывают на усиление спотовых цен на золото в результате увеличения спроса, особенно со стороны центральных банков, активно осуществляющих закупки драгоценного металла.

Однако, несмотря на рост цен на золото, есть также угроза возможности снижения ставок Федеральной резервной системой. Поскольку инфляционные турбулентности продолжают оказывать влияние на экономическую атмосферу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина не пополняла свой золотой запас на мировом рынке в течение трех лет. Этот показатель остается на уровне 27,1 тонны, но Нацбанк отчитывается об увеличении доли золота в международных резервах страны – это происходит из-за роста стоимости самого металла.

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